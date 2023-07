Los sectores sociales, entre el sinsabor y la postura electoral

No tienen esperanzas. Por años los sectores sociales visibilizan sus pedidos y necesidades al gobierno de turno. Lo hacen por medio de marchas o acuerdos. No es nuevo que haya dispersión en sus discursos; algunos son escuchados y dicen que reciben promesas de las autoridades y otros simplemente no tienen esperanzas.

Frente a esta coyuntura y al escenario de unas elecciones anticipadas a celebrarse el próximo 20 de agosto, los sectores sociales también se preparan para tomar posiciones; aunque cada uno lo hace al interior de sus estructuras y sin pronunciamientos públicos.

Entre esos sectores está el de las mujeres con la Fundación Desafío, que busca la equidad en el ejercicio de los derechos humanos y reproductivos para las mujeres. Su presidenta, Virginia Gómez de la Torre, no cree que haya cambios con el próximo Ejecutivo.

“Dudo mucho de que haya avances. Más bien, creo que habrá retrocesos. Sobre todo, retrocesos en aspectos reproductivos”. Es más, está segura de que algunos de los candidatos están mostrando sus intereses particulares desde campaña. “Hay lenguajes no verbales, hay lenguajes simbólicos que ya están usando los candidatos y Luisa González (la aspirante del correísmo) no es ajena a esas prácticas”, afirma.

Asimismo, Gómez enumera pedidos a los que llama “prioritarios” y los que necesitarían para poder tener una postura política. “Primero realizar un decreto aumentando el presupuesto para el tema de la violencia contra las mujeres.

Ahora, para operativizar el plan nacional de erradicación de la violencia, empezar por recursos para disminuir el embarazo infantil, para socializar que el aborto sea legal en caso de violación y por supuesto que el Ministerio de Finanzas entregue un presupuesto”, enfatiza.

Una tercera fuerza social, como lo es la Unión General de Trabajadores del Ecuador, considera que Yaku Pérez es el candidato comprometido a trabajar por sus causas. Su presidente, José Villavicencio, contó sobre un pedido que el sector le realizó al presidenciable con el fin de reunirse y proponer planes de trabajo. “Lo vamos a hacer público firmando un documento de compromisos, en caso de que llegara a la Presidencia el candidato Yaku Pérez. Obviamente, el Frente Unitario ha resuelto trabajar para que él llegue a la Presidencia”, sostuvo Villavicencio.

Esas preocupaciones van dirigidas a atender la falta de políticas públicas y la crisis económica que sufren los trabajadores. “(Primero) Buscamos la generación de empleo, son más de 5.500 personas de la población económicamente activa las que están en la desocupación y la informalidad. El segundo tiene que ver con el IESS y cómo se puede establecer el plan de pago o una deuda millonaria”, manifiesta el líder de la UGTE.

El punto de quiebre yace en el gremio de profesores jubilados ‘Alfonso Yanes Montero’, que marcó “absoluta” distancia de apoyar la candidatura de Luisa González. “(...) Entonces Correa lo destituyó (al ministro de Trabajo) y nombró a Luisa González (dos días antes de que se vaya del poder). La nombró únicamente para que ella por medio de un decreto dejara al magisterio sin el incentivo jubilar”, aseveró Araceli Moreno, coordinadora del gremio.

La posición de Moreno se da después de una lucha de casi 45 años por conseguir el bono y no obtener resultados favorables. “Luego de exponerle nuestros problemas y señalarle que estaba dispuesta a una huelga de hambre, se comprometieron (...)”, enfatizó la dirigente.

Asimismo, apuntó que ella ha mantenido diálogos con Yaku Pérez y conoce de su apoyo a su lucha, pero su postura frente al escenario electoral y un posible apoyo a un candidato presidencial quedará en manos de las bases del colectivo, que tomará una decisión general en los próximos días.