Reacciones de Rafael Correa pueden apresurar el deterioro de la RC

La Revolución Ciudadana no vive un buen momento. El correísmo tiene bajas legislativas y problemas judiciales

El movimiento Revolución Ciudadana (RC), cuyo líder es el exmandatario Rafael Correa, que reside en Bélgica y es considerado como prófugo de la Justicia, tiene al momento una bancada de 48 legisladores en la Asamblea. Tres presentaron su renuncia, tras votar a favor de la Ley de Turismo. Fueron expulsados por traicionar la agenda legislativa, según la agrupación política.

Los legisladores señalaron que había diferencias con las decisiones de la bancada. A eso se sumó que el 11 de abril el jurista Mauro Andino Espinoza, a quien se le identificaba con el correísmo, fue objeto de críticas del expresidente.

“Priorizar esa defensa a ultranza de un actor desgastado (justo o no), los coloca en mala posición ante la ciudadanía, pues se podría intuir que importa más la libertad de un político antes que la oposición democrática y propositiva frente a un gobierno incompetente que no busca el buen común”, posteó Andino en X respecto al exvicepresidente Jorge Glas y el impasse diplomático con México. El exmandatario respondió: “Los ‘genios’ sin escrúpulos no tienen cabida en la RC5”.

La legisladora correísta Alexandra Arce defendió que la RC es un espacio de debate y consensos. “Él emite sus criterios y ya todos conocemos cómo es nuestro expresidente, a parte de ser muy crítico es muy objetivo”, justificó.

Sobre las expulsiones, dijo que hubo confusión el día de la votación: “Algunos pensaban que teníamos libertad de votar”. Esta situación, vista desde afuera se nota como un fraccionamiento, pero esto ha llamado a la unidad y a corregir ciertos errores, “esto nos va a fortalecer”, proyectó.

Estas actuaciones reflejan que el correísmo, desde que nació, obedece a un único caudillo y liderazgo que es el de Correa, evaluó el exlegislador de Suma, Héctor Muñoz.

“Quien discrepe con su punto de vista se vería frente a cualquier tipo de improperio que puede sacar el exmandatario”, añadió al apuntar que el expresidente sigue vigente “lamentablemente”, y, que Glas acarrea un manto de corrupción que afecta a la RC. “No son temas menores, que les va a tocar enfrentar. El timing político le viene en contra (a Glas)”. Sostuvo que es raro ver renuncias a la bancada correísta.

El analista político Marcelo Espinel dijo que se evidencia un comportamiento caudillista en la RC. “Pone en evidencia que no existe la posibilidad de disidencia dentro de la organización y eso se ha reflejado en las redes sociales”, refirió.

Cree que el líder del correísmo se desespera porque ve en riesgo la sostenibilidad comunicacional de su proyecto político. “Está en una evidente desesperación respecto de cómo se están dilucidando los procesos judiciales, en los cuales se está demostrando la participación en posibles casos de corrupción”, analizó.

También coincide que hay un enfoque en defender a un individuo (Glas) y no a una causa (la consulta popular). Las actuaciones del correísmo “son parte de un proceso sistemático de un debilitamiento de la RC, no solo en el Legislativo sino a nivel nacional, que responde a factores coyunturales y estructurales”.

Entre las estructurales están la falta de renovación de liderazgos, falta de principios ideológicos claros en situaciones como la consulta popular, agregó. “Es una organización política que está atravesando este proceso de deterioro”, acotó.

Estado de Glas y el bloque

Glas actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Roca, en Guayaquil, luego de ser capturado en la Embajada de México en Quito.

La bancada de la RC solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice una visita para verificar las condiciones y circunstancias de la detención del exvicepresidente.

Además, el correísmo podría sufrir una nueva baja, pues está en riesgo el cargo del legislador Patricio Chávez. La Contraloría ratificó una sentencia en su contra con destitución por un caso del 2018, tras ser delegado en el directorio de EMCO en el régimen de Correa.

