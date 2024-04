Correa sabía que Glas intentaría suicidarse: "me dijo yo no regreso a la cárcel"

El expresidente Rafael Correa declaró este 15 de abril de 2024 que conocía la intención de Jorge Glas de suicidarse, tras haber sido detenido y trasladado a La Roca. Indicó que el exvicepresidente está en huelga de hambre.

"Jorge Glas intentó suicidarse", dice la presidenta del correísmo, Luisa González Leer más

(Lea también: Abad habría confundido un búnker con un refugio, señala el embajador de Israel)

El 5 de abril de 2024, el exvicepresidente Glas fue detenido en la Embajada de México en Quito, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidiera otorgarle asilo político. El presidente Daniel Noboa ordenó la incursión de la Policía ecuatoriana en la sede diplomática mexicana.

Tras su detención, Glas fue trasladado a la cárcel La Roca. Sin embargo, dos días después, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que tuvo que ser movido a un hospital de emergencia por la falta de ingesta de alimentos.

(Lea también: Noboa: "Destinados al fracaso, si no acabamos con los narcosterroristas")

Esto, pese a que un parte policial inicialmente señaló que el declive en la salud el exvicepresidente respondía a una sobredosis de medicamentos que le provocó un coma autoinducido. Tras ser estabilizado, Glas fue trasladado de vuelta a la cárcel La Roca.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, detalló en una entrevista concedida a SBS News que no está enfadado con México. Al contrario, piensa que es el país liderado por AMLO el que tiene un "enfado con nuestro sistema judicial.



Más detalles: https://t.co/bvkkjsVTjN pic.twitter.com/ge6BffRVFP — Diario Expreso (@Expresoec) April 15, 2024

Glas prefería morir antes que regresar a la cárcel, dice Rafael Correa

En entrevista para Radio Pichincha, el expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos, señaló que conoció la intención de Jorge Glas de suicidarse.

Noboa habla del asalto a la Embajada de México: "Cero" remordimiento Leer más

(Lea también: Noboa sobre alias Fito: "si nos concentramos en una persona, no tendremos éxito")

"Jorge me dijo 'yo no regreso a la cárcel, me muero, me mato' e intentó suicidarse", señaló Correa, quien también reveló que Glas se encuentra en huelga de hambre "muriendo lentamente".

RELACIONADAS AMLO defenderá su denuncia contra Ecuador por incursión en embajada

Más temprano, este 15 de abril de 2024, la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, también señaló que lo sucedido con Glas fue un intento de suicidio.

(Lea también: ¿El impasse diplomático con México roza la consulta de Daniel Noboa?)

"Ver tanta injusticia lo ha deprimido muchísimo. Él (Glas) intentó suicidarse", señaló González, quien sostuvo que su detención fue un secuestro por parte del gobierno de Daniel Noboa.

También indicó que la situación del exvicepresidente Jorge Glas debe analizarse desde una esfera humana, tomando en cuenta su estado de salud y familia, y desde una esfera política-judicial, sobre la ilegalidad de su detención.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!