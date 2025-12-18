Reacción en la Asamblea por muerte de Pineida: "Difícil perder a un amigo"

El legislador de la Revolución Ciudadana Fricson George hizo un llamado a los asambleístas tras el asesinato del futbolista

El asambleísta y exfutbolista Fricson George se pronunció sobre la muerte de Mario Pineida.

La conmoción por el asesinato del futbolista ecuatoriano Mario Pineida llegó a la Asamblea Nacional. La mañana de este 18 de diciembre de 2025, el asambleísta y exjugador Fricson George se refirió al hecho violento registrado en Guayaquil la tarde del 17 de diciembre de 2025.

(NO TE PIERDAS: Aquiles Álvarez y su reacción tras el asesinato de Pineida: "Nos vimos hace poco")

“El día de ayer, mientras estábamos en la comisión (17 de diciembre) me llegó el mensaje del fatal fallecimiento de un gran amigo. Con Mario nos llevábamos muy bien”, señaló el legislador. También comentó que, ante la gravedad de la noticia, tuvo que abandonar la comisión legislativa en la que participaba, ya que no pudo contenerse.

RELACIONADAS Capturado uno de los presuntos implicados en el asesinato de Mario Pineida

George también señaló: “Es muy duro, muy difícil perder a un amigo con el que conversas en unos minutos y después ya no está con nosotros”. Así lo expresó el legislador del correísmo, quien integra la Comisión de Fiscalización.

Fiscalía recibe denuncia por asesinato del futbolista Mario Pineida Leer más

Un llamado a los asambleístas

En medio de las reacciones por el hecho violento, el asambleísta de Revolución Ciudadana hizo un llamado para que el Legislativo se concentre en su trabajo.

“Desde acá nosotros tratamos y queremos que la situación del país ya se solucione; menos réplicas, menos puntos de orden y cambios de orden del día y más trabajo. Cuando estemos en el Pleno presentemos cosas positivas”, señaló George.

También mencionó que no se trata únicamente de crear más leyes, sino de aplicar “las que ya están”.

¿Qué pasó con Mario Pineida?

La tarde del miércoles 17 de diciembre de 2025, Mario Pineida, futbolista del Barcelona Sporting Club, fue asesinado a las afueras de una carnicería ubicada en el sector de Samanes 4, en el norte de Guayaquil.

Mario Pineida, jugador del Barcelona, fue asesinado en Guayaquil. Cortesía

Pineida había regresado a Barcelona en 2025. Fue campeón nacional en 2016 y 2020 y, además, levantó la Copa Ecuador 2024 con El Nacional.