RC y PSC votarán en contra de la reforma al Cootad

La Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC) votarán en contra de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por el Ejecutivo. El oficialismo, por su parte, defiende el proyecto y cuestiona a municipios y prefecturas a los que califica de “irresponsables” en el manejo de recursos.

Correísmo prepara demanda de inconstitucionalidad

Previo a la instalación de la sesión 72 del Pleno de la Asamblea Nacional, la bancada correísta cuestionó la iniciativa del Ejecutivo, al señalar que atenta contra los proyectos sociales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

“No podemos permitir que, con el pretexto de mejorar el gasto, se pretenda aprobar una ley económica urgente inconstitucional”, indicó la bancada, que adelantó que ya prepara una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

PSC: el oficialismo tiene "la fuerza de los votos"

Por su parte, el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, afirmó que, pese a los cuestionamientos al proyecto, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa.

“Por coherencia y trayectoria vamos a votar en contra de este proyecto, pero el Gobierno tiene los votos para aprobarlo, lo cual va a causar serios problemas a los gobiernos seccionales, incluso a las juntas parroquiales”, señaló Serrano.

ADN habla de municipios y prefecturas "irresponsables"

Desde el oficialismo, la asambleísta Valentina Centeno defendió la reforma y sostuvo que la relación 70-30 entre inversión y gasto corriente ya está contemplada en la ley, aunque no todos los GAD la cumplen.

“Ellos (el correísmo) sí limitaban la autonomía en 2013, pero ya no se acuerdan. Nosotros no estamos diciendo que no puedan invertir en infraestructura y educación; lo que decimos es que se tiene que respetar el 70-30”, afirmó Centeno, quien añadió que la reforma debe aprobarse para evitar el “despilfarro de la plata”.

