Rafael Correa acusa a la OEA de "doble moral": ¿Por qué?

Rafael Correa cuestiona a la OEA por no investigar un presunto fraude electoral en Ecuador

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) acusó este lunes 26 de mayo de presunta "doble moral" a la Organización de Estados Americanos (OEA) por no pedir una investigación del supuesto "fraude" que insiste en denunciar sin pruebas consistentes en la segunda vuelta de las elecciones presidencias donde el actual presidente, Daniel Noboa, obtuvo su reelección hasta 2029.

El escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador dio el triunfo a Noboa con el 55,63 % de los votos válidos frente al 44,37 % de la candidata correísta Luisa González, una diferencia de más de 11 puntos porcentuales, equivalentes a cerca de 1,2 millones de votos, que no había sido proyectada por ninguna encuesta ni sondeo a boca de urna.

En la primera vuelta, Noboa superó a González con alrededor de 16.000 votos, por lo que Correa insistió este lunes en que los resultados del balotaje son "estadísticamente imposibles" y que no es lógico, por ejemplo, que González haya decrecido en votos en cerca de 16.000 mesas electorales.

Correa dice que OEA tiene "doble moral"

Al hablar de una "doble moral", Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC), recordó que el criterio de la OEA en las elecciones de Bolivia en 2019 en contra de los resultados que daban la victoria a Evo Morales, y apuntó que "uno de los principales factores para decir que las elecciones eran fraudulentas y tenían que repetirse" fueron las estadísticas.

"Pone como causal para anular o, al menos revisar esas elecciones, que el análisis estadístico realizado revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue 'estadísticamente improbable'", comentó en una intervención telemática desde Bélgica, donde tiene la condición de refugiado frente a una condena de ocho años de cárcel en Ecuador por corrupción.

Y aseveró que con los análisis de expertos locales e internacionales, el correísmo "ha demostrado" que los resultados de Ecuador son también "estadísticamente imposibles", por lo que insistió en la necesidad de una investigación.

Calificó de "hipocresía total" que no se pida investigaciones pese a que hay "indicios" del fraude que denuncian y que han sustentado con estudios matemáticos, científicos y con encuestas después de las elecciones, que -aseveró- dan el triunfo a González.

Tras preguntarse por qué el Gobierno no firma un convenio con la OEA para que se haga una auditoría integral de las elecciones, Correa se respondió a sí mismo que no lo hacen "porque saben que no ganaron".

Tanto la misión de observadores de la OEA como la de la Unión Europea (UE) han descartado de plano la posibilidad de un fraude y han criticado esta narrativa que mantiene la RC.

Rafael Correa es el líder de la Revolución Ciudadana, movimiento que aupó la candidatura de Luisa González. Archivo.

Denuncia a Daniel Noboa por peculado

El movimiento RC se ha acogido a un párrafo del informe preliminar de la OEA que menciona algunos casos donde la tinta fresca del voto quedó impregnada también en el espacio del otro candidato al doblar la papeleta, algo que según la OEA generó confusión, si bien no consideró que esto pudiese alterar el resultado global.

Correa anunció este lunes que presentarán una demanda por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las elecciones del pasado 13 de abril, en las que insistió en que hubo "fraude" contra su candidata, Luisa González.

Entre las "evidencias" de ese "fraude", Correa insistió en que se utilizaron dos tipos de bolígrafos en las mesas de votación, uno de los cuales contenía una "tinta acuosa que favorece la transferencia" de la marca del voto en la papeleta al momento de doblarla.

Ello se conseguía -según su teoría- porque algunas papeletas pudieron haber estado impregnadas con un reactivo químico en el lado de Noboa para, en el momento en que se doblara el papel por la mitad, captar la tinta que era depositada originalmente en el lado de González, de donde se borraba definitivamente con el paso del tiempo.

Correa señaló que los proveedores de los bolígrafos marca 'Bic', que se usan tradicionalmente en los comicios, garantizaron tener material suficiente para las votaciones, pero que en el balotaje se incorporaron otros de diferente marca, con tinta de "secado lento, borrable y transmisible".

"Frente al argumento de que 'se nos acabaron las bic', pusieron éstas (nueva marca) en lugar de las bic que, en principio es menor calidad porque se borran, eso es peculado", dijo al asegurar que presentarán la respectiva demanda, aunque sin aclarar contra quién.

Correa avanzó que, a través de esa demanda, pedirán una inspección de los bolígrafos y de las papeletas de votación, pues el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazaron todos los recursos e impugnaciones presentados para revisar resultados.

