Quito se exhibe desde lo más alto

Sensación térmica: viento helado, entre 6 y 8 grados centígrados. Altitud: 4.050 metros sobre el nivel del mar. Ubicación: faldas de Cruz Loma, en las estribaciones nororientales del aún en actividad Rucu Pichincha.

Es miércoles y el sol no se muestra generoso con su calor. Las nubes no se sobrecargan tanto, pero el frío no deja intacto ni un solo cabello de las decenas de turistas que llegan hasta el centro turístico más alto que existe en Quito, el Teleférico.

La ciudad se sitúa a 2.800 metros sobre el nivel del mar y está rodeada de una cadena montañosa mixta, entre volcanes activos, nevados y solo picos de montañas. Este es uno de los principales atractivos que alberga este rincón del Ecuador que más allá de historia, también esconde, sobre los 3.000 metros de altura, otros atractivos que aproximan a extranjeros y ecuatorianos a lo inconmesurable de los cielos.

Renán Flores, gerente de operaciones y mantenimiento de Teleférico Quito, cuenta que en un día normal visitan este atractivo cerca de 1.000 turistas, mientras que un domingo alcanzarían las 3.000.

La aventura comienza cuando se atraviesa el torno de ingreso. Tras timbrar el boleto comprado en taquilla, se espera en un costado a una de las 18 cabinas o canastas de pasajeros que viajarán 2,5 kilómetros montaña arriba, en un tiempo de 18 minutos.

Esta obra que es considerada como una de las más importantes e icónicas de Quito fue inaugurada el 24 de mayo de 2005. La finalidad... exhibir el esplendoroso paisaje que se traza en una de las capitales más importantes de Latinoamérica, desde el punto más alto de la zona urbana.

Es así que durante el recorrido se puede observar tres microclimas diferentes en las estribaciones montañosas que se recorren. El primero es un bosque de eucalipto, ciprés y pino. Lo rústico y natural se dibuja.

La presencia de pajonales, achupallas y otras plantas propias del páramo se encuentran en el siguiente punto; mientras que en el tercer microclima, a pocos metros de llegar a la cima, está el pajonal y plantas autóctonas y extrañas como el árbol de papel, un atractivo que surge de la misma naturaleza para exponer, desde su tronco, cómo se desprenden láminas finas de aparente papel.

Una vez en Cruz Loma, divisar a los volcanes que vigilan a la ciudad es cuestión de suerte. Depende más de la voluntad del clima, de la disposición de las nubes y, algunos escépticos hasta dicen que de las ganas que tenga el coloso de dejarse contemplar.

El Cayambe, Illiniza, Antisana, Cotopaxi y hasta el Chimborazo son contemplados desde los 4.050 m.s.n.m por extranjeros como Jhon, quien llegó desde Estados Unidos solo para comprobar lo que unos amigos le contaron.

Para él solo existe su compañera de viaje, la amplia vista y el clima que lo cobija; mientras que para Sofía, quiteña de nacimiento, quien subió junto a su novio, todavía quedan una dudas de este sitio turístico tras el evento del 6 de julio de 2023, donde 75 personas quedaron atrapadas en las canastas por una aparente falla mecánica.

Lo que la dejó un poco calmada fue conocer las implementaciones que se hicieron después de la clausura del sitio.

El teleférico fue reaperturado el viernes 15 de septiembre después de solventar las novedades reportadas por los bomberos. Henry Lapo/ EXPRESO

“Me contaron que se cambió la pieza que falló. Se instalaron cámaras de videovigilancia, se puso botones de pánico y otras cosas más. Sería un desperdicio que un atractivo como este se pierda. Se necesita tener más cuidado y darle más mantenimiento”, asegura la joven.

El gerente de operaciones, Renán Flores, complementa estas sugerencias y sostiene que todos los días, desde las 06:00 hasta las 10:00, realizan el mantenimiento de todo el sistema técnico para evitar otros impases como el mencionado.

Asimismo, revela que su prioridad son los turistas, su bienestar y tranquilidad. Hasta la fecha han recorrido este lugar 205.000 personas. El 60 % ecuatorianos y el 40 % extranjeros. La esperanza para ellos y para la ciudad recae en que los visiten con más frecuencia para seguir posicionando a Quito como una de las ciudades más bellas en América Latina.

Para garantizar la seguridad de todos

Desde la empresa Teleférico Quito se indicó que se corrigieron todas las observaciones realizadas por los bomberos, después de la clausura del lugar por la presunta falla en el freno 2. También se hizo mejoras en el plan de emergencia con que cuentan, haciendo hincapié en uno específico sobre el impase que vivieron.

Renán flores, gerente de operaciones y mantenimiento, reveló que en las 18 cabinas o canastas se implementaron sistemas de cámaras de audio y video. Para que su funcionamiento sea óptimo, ya que el teleférico no funciona con electricidad y los dispositivos de video requieren de este servicio, se colocaron paneles solares en cada cabina, los mismos que se complementan con tres baterías en las que se almacena toda la energía.

La incorporación de un sistema GPS para cada unidad también se hizo. Esto para ubicar en qué tramo del recorrido están los usuarios. Finalmente se puso un botón de pánico para que los turistas reporten novedades.

