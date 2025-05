¿Quiénes serían los 'desleales' de RC señalados por Rafael Correa?

El jueves 15 de mayo del 2025, en dos días, Daniel Noboa y María José Pinto, de ADN, recibirán las credenciales como presidente y vicepresidenta del Ecuador, hasta el 2029, en un acto formal en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, Rafael Correa continuará con su tesis de fraude, con la supuesta tinta de esferos transferible y "sin pasar la página", como le dicen algunos de sus compañeros a los que llama "tibios".

Días atrás, en entrevista con Ingobernables, el expresidente Correa cuestionó a quienes se "apresuraron" en aceptar los resultados electorales. Y a quienes argumentaron que Luisa González, su candidata presidencial, dio el discurso de no aceptación del triunfo de Noboa, sin avisarles. Habló de pura vanidad, torpeza y deslealtad y los invitó a irse de la Revolución Ciudadana.

¿Quiénes se apresuraron?

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está en el centro de la polémica, con el caso Triple A encima; incluso con denuncias y sentencias en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por llamarle vaga a una legisladora electa por ADN. Él fue el primero en aceptarlo la noche del 13 de abril del 2025: “Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo”, escribió en X.

También siguieron sus pasos: la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga; así como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Ella, como presidenta del Congope, activamente reclamó la transferencia de recursos a los GAD; ya estuvo detenida, entre el 14 de octubre y el 15 de diciembre del 2019, por el delito de rebelión.

Revolución Ciudadana rechaza revocatoria contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz Leer más

Pabel Muñoz hizo gira de medios, desde el siguiente día de la derrota de la RC; estuvo en canales de televisión y radio. Dijo que las autoridades y militantes no sabían que Luisa no reconocería los resultados.

Algunos militantes de la RC son "tibios"

En entrevista con Enrique Vivanco, este martes 13 de abril, fue más cauto. Rafael Correa moderó su discurso y dijo que de alguna forma entiende a quienes aceptaron los resultados. ¿Por qué no defienden todos la tesis del fraude? "Para que te allanen, para que no te den las rentas si eres prefecto o alcalde. Hay que ponerse en los zapatos del otro, yo estoy fuera del país. A Diego Borja y a mi nos abrieron indagación por peculado, cuando era ministro de Política Económica".

"Los entiendo, no los justifico. Creo que sí hay tibieza", recalcó Correa. Además comentó: "Hay la gente que tiene miedo, la que es estratégica, 'nos va a desgastar', desgastémonos, no estoy en política para ganar una elección y puestitos, no voy a sacrificar el bien común por elecciones o puestitos, alteraría mis prioridades y es deshonesto".

Correa ratificó que sus compañeros de la RC, que no estaban en el comando de campaña, no tenían los datos. Por eso dijo, "el alcalde de Guayaquil felicita al ganador; el de Quito dice no sabía...". Aunque el expresidente y líder de su movimiento se contradijo al final de la entrevista, al sostener que "hay unidad y frontalidad, hay gente muy decidida, tibieza y temor, comprendemos esos compañeros, no comparto su comportamiento, pero yo estoy fuera del país".

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.