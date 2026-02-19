¿Quién era la agente que murió por presunta negligencia en hospital policial?

La agente de 32 años que falleció en el hospital de la Policía Nacional en Quito tras una presunta negligencia médica

Familiares de la joven uniformada anunciaron que acudirán a la Fiscalía para presentar una denuncia por presunta negligencia médica.

Ana Lucía Peñarreta Rodríguez, de 32 años, falleció el pasado 12 de febrero en el hospital de la Policía Nacional en Quito, tras presentar complicaciones de salud que, según sus familiares, no habrían sido atendidas de manera oportuna.

RELACIONADAS Denuncian negligencia médica tras muerte de policía en hospital institucional

Sus allegados anunciaron que este jueves 19 de febrero acudirán a la Fiscalía para presentar una denuncia y solicitar que se investigue una presunta negligencia médica.

¿Quién era?



Penarreta, nacida en Zumba, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, cumplió 32 años el 22 de noviembre. Era licenciada en Comunicación Social y magíster en Comunicación Organizacional. Antes de ingresar a la Policía Nacional, trabajó en la Gobernación de Zamora.

Ingresó a la institución policial como especialista y permaneció en sus filas durante dos años y ocho meses. Desde diciembre de 2022 fue destinada a Quito. Se desempeñaba en Radio Vigía, donde trabajaba como locutora y administradora de redes sociales en la radio institucional. Tenía el grado de Policía y recientemente había culminado el curso de ascenso.

Ana Peñarreta trabajaba en la radio de la institución policial. Cortesía

“Desde niña quiso pertenecer a una institución jerarquizada. Era la tercera de cinco hermanos y la única uniformada de la familia”, relató su pareja, quien también es miembro de la Policía Nacional y la conoció dentro de la institución.

Cronología de los hechos



Según el testimonio de su novio, el 11 de febrero Ana Lucía comenzó a presentar fuertes molestias abdominales. Tras comunicarse con él, acudió a una casa de salud, donde fue atendida alrededor de las 11:00.

RELACIONADAS Correísmo exige respuestas a María José Pinto por crisis en Hospital Universitario

Ese día le realizaron varios exámenes y permaneció en el área de emergencias. De acuerdo con la versión médica inicial, presentaba un cuadro pancreático y un cálculo biliar. A las 20:00 fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para monitoreo, y se informó a la familia que al día siguiente sería trasladada a piso para resolver el cálculo biliar.

Sin embargo, la situación se complicó la mañana del 12 de febrero. A las 07:00, la joven presentó dificultades respiratorias y fue intubada. Posteriormente, médicos informaron a los familiares que el diagnóstico inicial sería sometido a exámenes más exhaustivos.

Una mujer policía falleció en Quito tras complicaciones de salud, mientras su familia pide una investigación sobre la atención médica recibida. cortesía

Durante la realización de nuevos estudios, Penarreta sufrió un paro cardíaco. Fue trasladada nuevamente a la UCI, donde los médicos comunicaron a la familia que su estado era crítico y que no podían hacer más por salvarla. Falleció a las 11:30 del 12 de febrero.

Se investiga presunta negligencia médica en hospital del IESS en Cuenca Leer más

Autopsia y acciones legales



La pareja de la joven indicó que se contactaron con el ECU-911 y que se dispuso la práctica de una autopsia. El informe forense determinó que la causa de muerte fue pancreatitis y sepsis generalizada.

Los familiares sostienen que hubo inconsistencias en la atención médica y por ello presentarán una denuncia ante la Fiscalía en Quito para que se investigue el procedimiento aplicado.

RELACIONADAS Médicos alertan crisis en sistema de salud y cirugías represadas en Ecuador

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el fallecimiento de la uniformada, quien fue sepultada en su tierra natal, en la provincia de Zamora Chinchipe.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!