Se investiga presunta negligencia médica en hospital del IESS en Cuenca

un paciente con un cuadro de gastroenteritis fue operado del tórax por error en el Hospital José Carrasco Arteaga del IESS.

La cirugía torácica a un paciente que ingresó al Hospital José Carrasco Arteaga, en Cuenca, con problemas gástricos se investiga como un presunto caso de negligencia médica.

El caso ocurrió en el área del Centro de trauma el pasado jueves 20 de noviembre cuando un paciente con un caso de hemotórax traumático por lo que se encontraba planificada la realización de una toracocentesis; sin embargo, no la cirugía se le practicó a un paciente que ingresó a la casa de salud por un cuadro de gastroenteritis infecciosa.

Investigación por incumplimiento de protocolo

Cristian Ortiz, director zonal de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acsse), informó que se ha solicitado al hospital la entrega de copias certificadas de las historias clínicas de ambos pacientes para determinar las responsabilidades del caso y el listado del personal médico que estuvo de turno e intervino en esta situación.

"Probablemente existió un incumplimiento en el protocolo de seguimiento del paciente y esto ha ocasionado que se realice una intervención distinta a la que necesitaba el paciente", puntualizó Ortiz.

Para el funcionario es importante determinar las responsabilidades y el grado de participación del personal médico que estuvo de turno para llegar a las respectivas sanciones incluso para la casa de salud.

¿Qué dice el IESS?

Desde la gerencia del hospital del IESS se emitió un comunicado en el que se detalla sobre la presentación de una denuncia formal por el presunto caso de "negligencia médica, derivado de la omisión de protocolos asistenciales obligatorios".

Además, se puntualizó que el paciente afectado se encuentra en "seguimiento permanente" para evaluar su estado de salud.

Xavier Bermúdez, gobernador del Azuay, señaló que el caso debe seguir el proceso de investigación y que todos los involucrados deberán ser sancionados. "Los sumarios administrativos o visto bueno a los responsables debe darse. No quedará en un caso más de negligencia médica", expresó.

Casos de 2024

En 2024 ocurrieron dos casos también de presunta negligencia médica en dicha casa de salud. Los casos ocurrieron en junio con dos adolescentes.

La primera joven presentaba una fractura en su pierna izquierda en el quirófano el personal médico intervino en la extremidad equivocada.

El segundo caso se trató de una adolescente que fue operada por un quiste en el ovario; sin embargo, al momento de la intervención el personal médico no encontró tal anomalía.

