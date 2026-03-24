Qué es Segura EP y por qué es clave en la seguridad de Guayaquil

La sede de Segura EP en Guayaquil concentra la coordinación nacional de riesgos y emergencias, clave para fortalecer la seguridad ciudadana.

En el complejo tablero de la seguridad del Puerto Principal, Segura EP no es solo una entidad administrativa; es el centro neurálgico que articula la vigilancia y la gestión de riesgos. Creada en junio de 2023 bajo la administración municipal de Aquiles Álvarez, esta empresa pública nació con autonomía financiera y administrativa para unificar el mando que antes se dispersaba en varias dependencias.

Su relevancia es tal que, tras la reciente detención del Alcalde y la salida de figuras clave como Fernando Cornejo (quien fue reemplazado en la presidencia por Evelyn Cárdenas), el Gobierno Nacional —vía Ministerio del Interior— decidió intervenirla. El objetivo: blindar el manejo de la información reservada que fluye por sus sistemas de videovigilancia.

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El rol estratégico bajo la intervención estatal

La relevancia de Segura EP es tal que el Ministerio del Interior, liderado por John Reimberg, anunció que la Policía Nacional asumiría su control operativo. Esta medida se tomó tras un acto urgente de la Fiscalía, motivado por sospechas de que información reservada del sistema de videovigilancia —datos críticos para la inteligencia criminal— estaba siendo desviada a servidores externos.

Esta intervención busca garantizar que el brazo tecnológico de Guayaquil no sea vulnerado, asegurando que el monitoreo de calles y barrios críticos permanezca bajo estricto control oficial en medio del conflicto interno que vive el país.

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Un mando integral: Las competencias que definen la ciudad

La importancia de Segura EP radica en sus amplias facultades legales. No solo vigila las calles; es la responsable de diseñar la resiliencia de Guayaquil frente a amenazas naturales y sociales. Según sus estatutos, la empresa es clave por estas funciones estratégicas:

Gestión de Vigilancia y Emergencias: Articula el sistema de videovigilancia y las alertas con el despacho de servicios de atención inmediata. Además, administra los recursos tecnológicos municipales vinculados a desastres.

Planificación de Seguridad: Tiene la potestad de formular políticas cantonales alineadas al Plan Nacional de Seguridad Integral y diseñar los planes municipales de reducción de riesgos ante amenazas naturales o antrópicas.

Control del Espacio Público: Evalúa e implementa las normas de control en el territorio y coordina con la "gran corporación municipal" la recuperación del tejido social y la construcción de una cultura de paz.

Autonomía Financiera: Administra el Fondo Municipal para la Gestión de Riesgos y tiene la facultad de gestionar, recaudar y cobrar tasas o regalías vinculadas a su objeto de creación.

Operatividad del COE: Actúa como el brazo operativo en circunstancias de emergencia declaradas por el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COE cantonal).

Reconfiguración en medio de la intervención

La salida de Josué Dumani del directorio y la llegada de Luis Alfonso Saltos como delegado del Concejo ocurren en un momento de alta sensibilidad. La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación por la presunta difusión de imágenes de seguridad a servidores externos, lo que motivó el allanamiento de sus instalaciones la noche del pasado domingo 15 de febrero.

Pese a los cambios de nombres en su directiva, la operatividad de Segura EP sigue siendo el "corazón" que mantiene conectadas a las instituciones de apoyo con la ciudadanía, garantizando que el monitoreo no se detenga en una ciudad que demanda vigilancia las 24 horas.

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