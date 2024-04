Las pruebas que llevaron al jurado a declarar culpable a Carlos Pólit

El jurado emitió su veredicto. El excontralor Carlos Pólit fue encontrado culpable por conspiración por lavado de activos, movimiento de dineros por transferencias a Plastiquin y Cosani a la cuenta de Ventura Overseas, manejada por John Pólit, compra de bienes y remodelación de una casa en Estados Unidos con ese dinero.

Fueron dos semanas en las que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llevó a sus mejores testigos y pruebas para poder culpar a Pólit y así convencer al jurado, que entendió estos movimientos ilícitos.

El Departamento de Justicia citó a indagatoria nada más, ni nada menos que a tres de los exfuncionarios más señalados de movimientos ilícitos y pago de sobornos en la constructora brasileña Odebrecht como José Conceiçao Santos, Gerardo De Souza y Olivio Rodrigues. La terna se sentó en el estrado a revelar detalles íntimos de estos pagos.

“Mis allegados me dijeron que él (Pólit) me estaba buscando", fue la respuesta de Santos, el hombre que movía con su dedo meñique los movimientos de sobornos en Odebrecht en su primer día en la audiencia en Miami.

En el 2010, Santos llegó a Ecuador para ponerse al tanto de unos problemas que tenía Odebrecht con la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. Inconvenientes que pudieron costar la salida en ese año de Odebrecht del país, pero que se solucionó con acuerdos.

"Pólit me pidió que pagara propinas (sobornos) para eliminar algunas multas que había impuesto a la empresa (…) Le pedí al señor Pólit las cuentas para enviar el dinero, pero me dijo que fuera en efectivo. En ese periodo, fui al apartamento de él a entregar las maletas con el dinero ", retrató.

Y recalcó: “Nos comunicábamos previamente, él me decía la hora para vernos en su apartamento, yo tomaba las maletas con el dinero que me dejaban y se las llevaba. Podían ser pagos por 150 mil, era lo que teníamos a la mano. Luego, subía por el elevador y le entregaba el dinero”.

En total fueron 12 millones de dólares los que le entregó Santos a Polit para retirar estas glosas que no dejaban avanzar a Odebrecht en su expansión y caminar por la vida con el control total en las construcciones.

Luego fue De Souza. El exmánager financiero de la compañía fue el encargado de crear un sistema de planillas de contabilidad de sobornos para estar en regla y poder rendir cuentas a sus colegas en Brasil. Además, se manejaba en el sistema alterno de la compañía, algo así como una intranet dentro de una intranet de Odebrecht.

Con él en el estrado, se proyectaron unas planillas de pago por 10 millones de dólares a ‘Miami’, el sobrenombre con el que se le conocía a Pólit.

En la primera planilla había conceptos bajo los nombres de ‘Miami DV’ y ‘Miami RDP’, cada uno por una suma de un millón 700 mil dólares pagados en diferentes montos.

Mientras que los otros dos se llamaban ‘Miami acueducto’ por 2 millones 900 mil dólares y ‘Miami multiusos’ por 3 millones 700 mil dólares para un total de 6 millones 600 mil dólares.

Los préstamos para lavar

Mauricio Neme, propietario de Plastiquim, y quien interpuso una demanda en contra del excontralor y su hijo John por el delito de fraude, señalando que Odebrecht utilizó a esta familia para hablar con empresas de realizarles préstamos de dinero por parte de un inversor.

Neme confirmó dos tipos de créditos por parte de Jhon. El primero fue por 700 mil dólares en una transferencia bancaria y el segundo, una entrega en dinero efectivo por 400 mil dólares en Guayaquil.

“Fue en un encuentro social en el que me vi con John. Él es algunos años mayor que yo y tiene más relación con mi hermano. En esa reunión me ofreció un préstamo por 700 mil dólares que yo acepté”, testificó Neme a la pregunta de Alexander J. Kramer, abogado del Departamento de Justicia.

Y sobre la segunda entrega declaró: “Me citaron en La Puntilla, un exclusivo lugar en Samborondón, que es como decir acá en Miami la parte de Brickell. Allí, un guardaespaldas se acercó, me entregó una maleta y se fue. Yo no conté el dinero hasta que volví a mi casa. Eran billetes de alta denominación, de 100 y 50 dólares”, aseguró.

Otras transacciones

El Departamento de Defensa y Justicia de los Estados Unidos llamó a testificar al empresario Diego Sánchez, quien se movía en los negocios de los seguros y reaseguros en Ecuador.

Las peticiones de Carlos Pólit y Diego Sánchez comenzaron dándose, cuando el excontralor le pidió al empresario abrir cuentas en el exterior, más exactamente en los Estados Unidos. Estos trámites se hicieron en Merrill Lynch, a través de John Pólit, quien volvió a aparecer en la escena como el mejor aliado de su padre.

Una vez abiertas las cuentas de Global Reinsurance Broker Inc. y Hendricks había que conectar el siguiente hilo en la obra Pólit. Se trató de nuevas presiones a Sánchez para comprar bienes raíces en Miami.

“Muchas veces me pidió, en principio me negué y luego acepté. Luego de varias insistencias, que se volvieron exigencias, fue que lo hice. Nadie quería pelearse con Carlos Pólit porque era un hombre muy poderoso en Ecuador”.

En total, Sánchez recibió 800 mil dólares en efectivo por parte de Carlos Pólit. Una parte de ese dinero fue entregada en Guayaquil, en la casa del excontralor, mientras la otra se la entregó en Quito Sabett Chamoun, quien también trabajaba en la Contraloría General del Estado. Todo el efectivo fue entregado en bolsas de plástico.

De ese monto, 398 mil dólares fueron enviados a una cuenta en Estados Unidos, en tres transacciones a nombre de Kucera, abogado de Pólit en ese entonces. “Carlos me dijo que John me iba a llamar para darme instrucciones. Él lo hacía y me decía lo que debía hacer, porque ‘el amigo’, como le decía a su padre, le daba esa indicación”.