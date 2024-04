Ribas, de Seguros Sucre, reveló otra verdad sobre los sobornos a Carlos Pólit

El último de los testigos del Departamento de Defensa y Justicia de los Estados Unidos, en el juicio que se lleva en la Corte de Miami, en contra del excontralor Carlos Pólit se presentó este jueves 18 de abril en el estrado, con mucha expectativa en lo que sería su declaratoria.

La soledad de Carlos Pólit: la conversación que le da otra estocada Leer más

Se trató, nada más ni nada menos, que uno de los nombres que más ha sonado en las horas recientes en la corte. Juan Ribas, expresidente de Seguros Sucre, confirmó la declaratoria que había dado Diego Sánchez, empresario en el sector de seguros y reaseguros, para confirmar las reuniones entre él, Pólit y Pedro Solines, exsuperintendente de Bancos y Seguros.

RELACIONADAS Los préstamos del hijo de Carlos Pólit a Mauricio Neme

Sin embargo, además de esa declaratoria, un nuevo enredo para Pólit llegó por un nuevo soborno que habría caído en sus redes y en las que Ribas también se vio involucrado. HG y Royalty RE, que pagó estas coimas para retener algunos contratos que ya tenía y conseguir nuevos.

Según la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, HG y Royalty RE pagaban una comisión a las empresas que intermediaran del 8 por ciento. Y este dinero se usó para, a su vez, pagar las coimas de Ribas y un funcionario público del que no se conocía el nombre hasta este jueves.

RELACIONADAS El rompecabezas de los créditos ofrecidos por John Pólit

“Nadie quería pelearse con Pólit, por su poder” Leer más

“¿Sabe si Carlos Pólit también recibió dinero de estos sobornos?”, fue la pregunta que le hicieron desde el Departamento de Justicia. La fue un sí, como la de todos los testigos de este caso responden al hablar del excontralor.

Allí el nombre de John Pólit volvió a aparecer, debido a que él se volvió un intermediario en un trueque que había pedido su padre a Ribas. Se trataba de asignarle los reaseguros a IHG de “una central hidroeléctrica que se estaba construyendo”.

Se trataba de Coca Codo Sinclair y de la cual John Pólit se habría visto con Ribas en las oficinas de la Contraloría en Guayaquil para saber cómo iba con el pago de la póliza de la reaseguradora para recibir su “comisión”.

RELACIONADAS Mauricio Neme le ofreció a Jhon Pólit ser socios

Proceso. Pólit y su familia se han portado agresivos con la prensa en medio de las coberturas sobre el proceso legal. Piden desalojar a los periodistas del lugar. FELIPE VILLAMIZAR

SÁCHEZ - RIBAS - PÓLIT - SOLINES

Sánchez había declarado que a su empresa, Global Reinsurance Broker Inc., Ribas y Seguros Sucre le habían retirado los contratos sin ningún tipo de explicación ni justificación y le pidió a Pólit aconsejarlo.

La millonada que pagó John Pólit en Los Pinos, su propiedad en Miami Leer más

“Solicite varias reuniones para verme con Juan Ribas, el gran jefe de Seguros Sucre. Pasó tiempo para verme con él, aunque no me devolvieron los contratos. Para esa época habíamos desarrollado una amistad con Polit y le mencioné que me quitaron las cuentas y que estaba preocupado. Se ofreció a ayudarme. Me dijo que era amigo de Pedro Solines y que pensaba hablar con él al respecto. Me vi con Pólit y Salinas en las oficinas de la Contraloría General del Estado. Ellos me dijeron que podían ayudarme a recuperar las cuentas con Seguros Sucre”, dijo.

Estos contratos, según Ribas, fueron retirados en el 2013 porque “no tenían ningún beneficio”. “Desde esa fecha, la Superintendencia de Bancos y Seguros nos abrió procesos de auditoría que decían cosas falsas".

Ante las constantes presiones, Ribas le devolvió los contratos a Reinsurance Broker y aseguró en el estrado que no volvió a tener presiones y que “los problemas de las auditorías se habían arreglado”.