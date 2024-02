Bancadas legislativas no ceden en sus posiciones frente a reformas al COIP

Un grupo de 15 legisladores que no pertenecen a ninguna bancada y conforman el grupo de los independientes ratificaron este 22 de febrero de 2024 su propuesta de que se realice una votación por cada artículo del proyecto de reformas del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La legisladora Lucía Posso explicó que el artículo 142 y 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa les facultad votar artículo por artículo las más de 80 reformas que contiene el proyecto.

Fernando Jaramillo dijo que esta propuesta no es inviable y que incluso se pueden tomar los fines de semana para aprobar las reformas que son favorables para el pueblo ecuatoriano y ver cuáles favorecen a la impunidad. Pedro Velasco refirió que esta es la opción más responsable por la que el Pleno podría votar.

Desde Construye, Camilo Salinas ratificó que su bancada no ha cambiado de postura sobre archivar todo el proyecto.

Adrián Castro, de ADN, dijo que el archivo es una respuesta negativa para el país y sería un error, y que la única salida que tiene la Asamblea es llevar el proyecto nuevamente a la Comisión de Justicia y corregirlo hasta en ocho días.

Sin embargo, desde la Revolución Ciudadana, Leonardo Berrezueta, mencionó que su bancada ha pedido al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que se busque un mecanismo para no votar por partes sino generar un consenso mayor para afinar textos y que se pueda suspender la sesión que estaba prevista iniciar a las 11:00, que no inició a esa hora porque previamente hubo otra sesión en el Pleno. No buscan que se revise en ocho días el proyecto sino en 15 días.

Leonardo Berrezueta, de la RC, planteó que su bancada pide no votar hoy para lograr un acuerdo hasta 15 días, pero si eso no ocurre se ratificarán en la moción presentada de aprobar el proyecto. Descarta que se archive. pic.twitter.com/Sd9kya7mBq — Diario Expreso (@Expresoec) February 22, 2024

Pero dijo que hay una negativa por parte de Kronfle por lo que el correísmo se mantendrá en la propuesta mocionada por el ponente Fernando Cedeño. Pero no descartó que se pueda modificar la moción.

