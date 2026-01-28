Daniel Noboa vuelve a Ecuador desde Panamá antes de lo previsto por "una emergencia"

El presidente Daniel Noboa adelantó su regreso desde Panamá debido a una emergencia, según confirmó Pascual del Cioppo

Daniel Noboa regresó a Ecuador desde Panamá por una emergencia interna, según informó el embajador Pascual del Cioppo.

Un cambio inesperado en la agenda del presidente de la República, Daniel Noboa, sorprendió este miércoles 28 de enero de 2026 a Panamá. El primer mandatario, que tenía previsto permanecer en el país centroamericano entre el 28 y el 29 de enero, decidió regresar a Ecuador antes de tiempo por un hecho calificado como "una emergencia".

La información fue confirmada por Pascual del Cioppo, embajador ecuatoriano en Panamá. El diplomático explicó a la prensa local que la decisión se debe a asuntos internos y aseguró que no se trata de investigaciones judiciales ni allanamientos.

“Todos los mandatarios, en algún momento, enfrentan una emergencia. Ha ocurrido un tema de Estado, una emergencia, por lo que el presidente tuvo que suspender los dos días que tenía previstos estar acá”, señaló Del Cioppo.

Según el embajador, la urgencia que motivó el regreso del presidente Noboa es estrictamente administrativa, ligada al manejo del propio mandatario y no a factores externos.

La agenda diplomática continúa pese a la ausencia del presidente

Aunque Noboa se retiró anticipadamente, más de la mitad del gabinete ecuatoriano permanece en Panamá para garantizar la continuidad de las reuniones oficiales. La canciller Gabriela Sommerfeld liderará los encuentros programados con autoridades panameñas y representantes internacionales.

¿Qué se sabe sobre la emergencia de Daniel Noboa?

Hasta el momento, los detalles sobre la emergencia presidencial son limitados. El Gobierno no ha precisado en qué consiste la situación que obligó al mandatario a acortar su viaje, y se mantiene la reserva sobre el alcance de la decisión.

Panamá mantiene la agenda oficial

El embajador Pascual del Cioppo enfatizó que las actividades diplomáticas continuarán según lo previsto. La presencia de la mayoría del gabinete asegura que los compromisos internacionales se cumplan sin contratiempos.

“Más de la mitad del gabinete ecuatoriano permanece en Panamá y la canciller encabezará los encuentros programados”, reiteró Del Cioppo.

