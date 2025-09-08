Expreso
Senecyt abre programa con 1.000 becas virtuales
Referencial. Las becas pueden ser parciales (25 % a 75 %) o totales (100 %), dependiendo de la situación socioeconómica del postulante.Pexels

Postula a las 1.000 becas para maestrías virtuales en Ecuador: guía completa

La 1.000 becas para maestrías virtuales serán impartidas por la Universidad Estatal de Milagro

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) anunció el lanzamiento del programa Transformar desde el Conocimiento, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación de cuarto nivel mediante la entrega de 1 000 becas para maestrías virtuales impartidas por la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).

(Sigue leyendo: Embajada de EE. UU. en Ecuador: participa en la feria de estudios universitarios)

Con una inversión de $2 millones, el programa está diseñado para fortalecer el talento humano en áreas estratégicas como Derecho, Salud, Política Pública, Agroindustria y Biotecnología, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. 

Las becas pueden ser parciales (25 % a 75 %) o totales (100 %), dependiendo de la situación socioeconómica del postulante. Se dará prioridad a personas registradas en el Registro Social, garantizando que el beneficio llegue a sectores con mayores necesidades económicas

Requisitos para postular

  • Ser mayores de edad.
  • Tener un título de tercer nivel (licenciatura o ingeniería) registrado en la Senescyt.
  • No contar con una maestría previa.
  • Postular a un programa afín a su formación académica.

Las postulaciones están abiertas desde el 7 de septiembre de 2025 y se realizan a través del portal oficial formaciongc-posgrados.senescyt.gob.ec. Las clases iniciarán en octubre de 2025. Desde el inicio de la actual administración, se han invertido más de $200 millones en becas y ayudas económicas, beneficiando a más de 420 000 estudiantes, de los cuales el 65 % son mujeres.

(Te invitamos a leer: Abren oportunidad única para mujeres ecuatorianas en programa gratuito de EE. UU.)

Por su parte, La Embajada de Estados Unidos en Ecuador, a través de su red oficial EducationUSA, anunció la realización de la Feria EducationUSA 2025 en Guayaquil, un evento gratuito que reunirá a representantes de más de 15 universidades estadounidenses. 

El evento será el domingo 14 de septiembre, de 10:00 a 13:00, en el Hotel Sheraton de Guayaquil, y busca acercar a estudiantes ecuatorianos a oportunidades académicas de pregrado, posgrado, cursos cortos y programas de inglés en instituciones acreditadas de Estados Unidos.

