Postula a las 1.000 becas para maestrías virtuales en Ecuador: guía completa

La 1.000 becas para maestrías virtuales serán impartidas por la Universidad Estatal de Milagro

Referencial. Las becas pueden ser parciales (25 % a 75 %) o totales (100 %), dependiendo de la situación socioeconómica del postulante.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) anunció el lanzamiento del programa Transformar desde el Conocimiento, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación de cuarto nivel mediante la entrega de 1 000 becas para maestrías virtuales impartidas por la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).

Con una inversión de $2 millones, el programa está diseñado para fortalecer el talento humano en áreas estratégicas como Derecho, Salud, Política Pública, Agroindustria y Biotecnología, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

Las becas pueden ser parciales (25 % a 75 %) o totales (100 %), dependiendo de la situación socioeconómica del postulante. Se dará prioridad a personas registradas en el Registro Social, garantizando que el beneficio llegue a sectores con mayores necesidades económicas

Las postulaciones están abiertas desde el 7 de septiembre de 2025 y se realizan a través del portal oficial formaciongc-posgrados.senescyt.gob.ec. CANVA

Requisitos para postular

Ser mayores de edad.

Tener un título de tercer nivel (licenciatura o ingeniería) registrado en la Senescyt.

No contar con una maestría previa.

Postular a un programa afín a su formación académica.

Las postulaciones están abiertas desde el 7 de septiembre de 2025 y se realizan a través del portal oficial formaciongc-posgrados.senescyt.gob.ec. Las clases iniciarán en octubre de 2025. Desde el inicio de la actual administración, se han invertido más de $200 millones en becas y ayudas económicas, beneficiando a más de 420 000 estudiantes, de los cuales el 65 % son mujeres.

Por su parte, La Embajada de Estados Unidos en Ecuador, a través de su red oficial EducationUSA, anunció la realización de la Feria EducationUSA 2025 en Guayaquil, un evento gratuito que reunirá a representantes de más de 15 universidades estadounidenses.

El evento será el domingo 14 de septiembre, de 10:00 a 13:00, en el Hotel Sheraton de Guayaquil, y busca acercar a estudiantes ecuatorianos a oportunidades académicas de pregrado, posgrado, cursos cortos y programas de inglés en instituciones acreditadas de Estados Unidos.

