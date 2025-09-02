Embajada de EE. UU. en Ecuador: participa en la feria de estudios universitarios

Más de 15 universidades de EE. UU. participarán en la feria gratuita para estudiantes ecuatorianos el 14 de septiembre

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador, a través de su red oficial EducationUSA, anunció la realización de la Feria EducationUSA 2025 en Guayaquil, un evento gratuito que reunirá a representantes de más de 15 universidades estadounidenses. El evento será el domingo 14 de septiembre, de 10:00 a 13:00, en el Hotel Sheraton de Guayaquil, y busca acercar a estudiantes ecuatorianos a oportunidades académicas de pregrado, posgrado, cursos cortos y programas de inglés en instituciones acreditadas de Estados Unidos.

Esta feria, que forma parte de una gira internacional, se presenta como una oportunidad única para recibir información directa y confiable sobre procesos de admisión, becas y vida universitaria en EE. UU., sin intermediarios y con el respaldo del Departamento de Estado.

El evento tendrá una duración de tres horas, donde los asistentes podrán conversar cara a cara con directores y representantes de admisiones de universidades como The George Washington University, Iowa State University, Florida International University, Kent State University y University of Wyoming, entre otras. La feria también contará con instituciones que ofrecen programas técnicos, comunitarios y de formación intensiva en inglés, ideales para quienes buscan experiencias académicas más cortas o especializadas.

También contará con interacción directa, se ofrecerán charlas informativas sobre cómo postular a universidades estadounidenses, cómo preparar ensayos y entrevistas, y qué opciones de ayuda financiera están disponibles para estudiantes internacionales.

Asesoría oficial y gratuita

EducationUSA es la fuente oficial de información sobre estudios superiores en Estados Unidos y cuenta con centros de asesoría en más de 170 países. En Ecuador, su labor incluye orientar a estudiantes sobre requisitos académicos, exámenes estandarizados, procesos de visado y adaptación cultural. Durante la feria, asesores certificados estarán disponibles para responder preguntas y guiar a los interesados en cada etapa del proceso.

Por qué asistir



Acceso directo a información oficial y actualizada.

Contacto con más de 15 universidades acreditadas.

Charlas y talleres sobre admisión y becas.

Entrada gratuita y sin necesidad de intermediarios.

La Feria EducationUSA 2025 en Guayaquil es una oportunidad estratégica para quienes tienen planeado estudiar en Estados Unidos. Con el respaldo de la Embajada y la presencia de universidades de alto nivel, el evento promete ser el primer paso para cientos de estudiantes que buscan ampliar sus horizontes académicos y profesionales. La invitación está abierta a estudiantes, padres y educadores que deseen explorar de primera mano las posibilidades que ofrece el sistema educativo estadounidense.

