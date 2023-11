PoliTrends | Las luces que debería ver Daniel Noboa entre los cortes de energía

El 28 de octubre, el presidente Lasso tuiteó: “estamos a puertas de resolver la crisis eléctrica”. Lo que se lee como: por fin nos pusimos a trabajar en una crisis, totalmente previsible y panificable, que el Ecuador pudo haberse ahorrado.

¿Qué lecciones le quedan a Daniel Noboa Azín?

En primer lugar, esto es el legado de un gobierno que se consumió por el tire y jale político, y no en trabajar para sus ciudadanos. En febrero les advirtieron de la crisis, pero quién iba a prestarle atención; fue el mes que perdieron la consulta y que reventó con fuerza el caso del Gran Padrino. Después, se aprobó el juicio político. Todo el aparataje estatal se volcó a tratar de salvarlo. Enseguida, muerte cruzada, y sobre la picada el debate de si se lanza o no.

Y luego, casi que durante los últimos días de su mandato, decide retirarse y tener a todo el personal del Gobierno haciendo su libro en el que documentará las obras que le deja al país.

Entre la energía dispuesta en peleas políticas y salvar su imagen, ¿Cuánta queda para trabajar por los ecuatorianos? Porque, atención: no hay excusas. Aquí no aplica eso de que la Asamblea no lo dejó trabajar, o que el resto de la región también estaba en sequía. Porque la Colombia con la que negoció hace días, era la misma que la de hace unos meses.

Ahí, presidente Daniel Noboa, probablemente resida su primera lección anticipada: Usted enfrentará problemas políticos de todo tipo, pero no se olvide de trabajar por los ecuatorianos. Especialmente, en los servicios ciudadanos; que es la carta de presentación del gobierno con nosotros.

Segundo: este es un recordatorio de la importancia de trabajar -en conjunto- en la región y de la diplomacia. En otras palabras, no quemar puentes. A Petro, ¿quién no lo ha criticado? Y hoy, ese “castro chavista” nos salva. Aún no sabemos quién será presidente en Argentina, pero para nuestro interés nacional, presidente Noboa, no debería importar. Después de todo, problemas tenemos, y manos amigas -sin importar si son zurdas o diestras - necesitamos.

Finalmente: una última lección. Recuerde que el presidente Lasso es recordado por su respuesta un poco tardía y desconexión de la realidad nacional. Como ciudadana, me hizo falta su pronunciamiento. Su respuesta a la crisis desde que usted se posesionó. Tenga cuidado, porque la comparación puede resultar natural, y porque mientras usted ha estado en silencio, los otros -de forma específica, la Revolución Ciudadana- se adelanta con una lista de lo que harían, para demostrar que son los únicos que pueden devolver la luz al país.

Politrends es un espacio que explora la actualidad nacional y las tendencias de la mano de una analista política millennial; con un enfoque moderno y actualizado. Ella es Irene Vélez Froment. Estudió en la Universidad Casa Grande y en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de Madrid. Es docente universitaria de materias relacionadas a la política. Escribió en EXPRESO por 10 años como columnista y se reincorpora desde el análisis político.

