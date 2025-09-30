Secuestro de militares en Cotacachi: FF. AA. presentan denuncia ante Fiscalía

Las Fuerzas Armadas lo califica como actos criminales que atentan contra la integridad de los soldados

Las Fuerzas Armadas del Ecuador presentaron una denuncia penal formal ante la Fiscalía General del Estado.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador presentaron una denuncia penal formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de secuestro de personal militar, ocurrido en el contexto del reciente Paro Nacional en Ecuador.

La denuncia fue registrada el 28 de septiembre de 2025 bajo el número 10030182509029, y fue interpuesta por miembros de la Cuarta División del Ejército Amazonas, en relación con la retención de militares en Cotacachi, provincia de Imbabura.

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI) asumió el caso y delegó las investigaciones a la Unidad Nacional de Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de la Policía Nacional del Ecuador.

Tras ser devueltos a las autoridades, los militares tenían en su poder un costal que contenía: 2 fusiles, 1 chaleco y un traje antimotín incompleto. Cortesía

Fuerzas Armadas condenan los actos criminales

Las Fuerzas Armadas condenaron estos hechos, calificándolos como actos criminales que atentan contra la integridad de los soldados y el cumplimiento de su misión constitucional. La institución reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad del personal militar y actuar con firmeza ante cualquier agresión que ponga en riesgo el orden público.

Este caso se suma a una serie de incidentes registrados durante las manifestaciones, y plantea interrogantes sobre la seguridad de las fuerzas del orden en escenarios de protesta social.

