PLAN SALUD
atención medica
Un niño de 2 años con quemaduras graves fue trasladado de Ibarra a Quito mediante traslado aeromédico coordinado por ECU911, Bomberos y IESS.Cortesía Bomberos

Niño de 2 años trasladado en helicóptero por quemaduras graves en Ibarra

Menor con quemaduras graves es trasladada de urgencia desde Ibarra a Quito por vía aérea.

El ECU 911 informó este domingo 28 de septiembre que, desde el Puesto de Mando Unificado del Centro Zonal Ibarra, se coordinó con el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el traslado aéreo de urgencia de una menor de edad con quemaduras graves hacia la capital.

locales clausurados

15 clausuras en locales de diversión nocturna de varios sectores de Quito

El comandante de Bomberos, Esteban Cárdenas, detalló en su cuenta de X que el traslado aeromédico se realizó para atender a la niña de apenas 2 años, quien presentó quemaduras de consideración que requerían atención especializada inmediata.

Durante el traslado, el equipo médico y de rescate estabilizó a la menor, garantizando su seguridad en todo momento. A su llegada a Quito, fue trasladada directamente a un hospital para continuar con su tratamiento.

Las autoridades destacaron la importancia de la coordinación entre instituciones de emergencia y salud, lo que permitió una respuesta rápida para salvar la vida de la menor.

