Niño de 2 años trasladado en helicóptero por quemaduras graves en Ibarra

Menor con quemaduras graves es trasladada de urgencia desde Ibarra a Quito por vía aérea.

Un niño de 2 años con quemaduras graves fue trasladado de Ibarra a Quito mediante traslado aeromédico coordinado por ECU911, Bomberos y IESS.

El ECU 911 informó este domingo 28 de septiembre que, desde el Puesto de Mando Unificado del Centro Zonal Ibarra, se coordinó con el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el traslado aéreo de urgencia de una menor de edad con quemaduras graves hacia la capital.

El comandante de Bomberos, Esteban Cárdenas, detalló en su cuenta de X que el traslado aeromédico se realizó para atender a la niña de apenas 2 años, quien presentó quemaduras de consideración que requerían atención especializada inmediata.

Durante el traslado, el equipo médico y de rescate estabilizó a la menor, garantizando su seguridad en todo momento. A su llegada a Quito, fue trasladada directamente a un hospital para continuar con su tratamiento.

Siempre preparados para salvar vidas, con nuestro helicóptero realizamos el traslado aeromédico, desde Ibarra a Quito, de un menor de 2 años, que presentaba quemaduras.



Nuestro equipo estabilizó al pequeño, que a su llegada fue transportado a una casa de salud.#BomberosQuito pic.twitter.com/2ieeNRpGYK — Esteban Cárdenas Varela (@ECardenasVarela) September 28, 2025

Las autoridades destacaron la importancia de la coordinación entre instituciones de emergencia y salud, lo que permitió una respuesta rápida para salvar la vida de la menor.

