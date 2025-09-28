Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

locales clausurados
Hecho. Más de 400 funcionarios inspeccionaron los locales durante el macro operativo en Quito.Cortesía Municipio

15 clausuras en locales de diversión nocturna de varios sectores de Quito

Un night club tiene túneles y se lo vincula a actividades ilícitas. Conoce los detalles 

Como resultado de los macrooperativos coordinados por el Municipio de Quito este fin de semana en el sur y norte de la capital, se reportaron clausuras, decomisos y detenciones que refuerzan el compromiso de las autoridades por garantizar la seguridad ciudadana. 

Le invitamos a que lea: Desvíos del Trolebús en El Labrador: conoce los cambios de ruta en Quito

Locales clausurados. licores y armas de fuego decomisadas

Estas acciones conjuntas dejaron un balance de 15 clausuras en establecimientos de diversión nocturna, 46 locales revisados, 12 suspensiones de actividades, 42 citaciones de tránsito, 19 actos de inicio por libadores, la retención de 9 motocicletas, el decomiso de 120 litros de licor sin registro sanitario, la incautación de 4 municiones calibre 38 y 20 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, además de 40 registros vehiculares, 450 controles a personas y 3 detenciones.

En total, participaron más de 400 funcionarios que recorrieron barrios del norte y sur de Quito. Durante los operativos, se inspeccionaron permisos de funcionamiento en locales, se verificaron condiciones de seguridad, se sancionó el consumo de alcohol en el espacio público y se ejecutaron controles de tránsito y armas. 

supermercado clausurado

Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

Leer más

El despliegue interinstitucional estuvo encabezado por la Secretaría de Seguridad del Municipio, junto a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agencia Metropolitana de Tránsito, Agencia Metropolitana de Control, Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, Bomberos y la Intendencia.

Carolina Andrade, secretaria de Seguridad y Gestión de Riesgos, destacó la importancia de estas acciones conjuntas: “Estamos cumpliendo con la segunda jornada de macrooperativos en las zonales. Estos controles permanentes son la garantía de que los establecimientos funcionen en el marco de la ley y que los quiteños puedan disfrutar con tranquilidad. Cada institución cumple un papel en el marco de sus competencias, lo que nos permite lograr resultados efectivos que se traduzcan en mayor seguridad para toda la ciudadanía”.

Túneles y rutas de escape en los night club

Uno de los casos más relevantes fue la clausura de un night club tipo “búnker”, detectado tras meses de investigación de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. El establecimiento contaba con túneles y rutas de escape para evadir controles y presuntamente estaba vinculado a hechos delictivos. Su cierre desarticuló un espacio clandestino que representaba un riesgo para la ciudad.

RELACIONADAS

“Este operativo envía un mensaje claro: no hay zonas intocables en Quito. Seguiremos actuando con firmeza y de manera coordinada para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos”, afirmó Andrés Borja, jefe de la Unidad de Control.

Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC, destacó que las acciones coordinadas con Fuerzas Armadas y Policía “permiten verificar en sitio el cumplimiento de la normativa y enviar un mensaje claro de que estamos trabajando por la seguridad y la convivencia ciudadana”.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El talento de 30 bandas juveniles se tomó el escenario en la Copa Juventud 2025

  2. El agua y la emoción refrescaron al centro con los bomberos de Guayaquil

  3. Pugna por vocalía del CPCCS escalará a la Fiscalía: Esto dice Óscar Ayerve

  4. 15 clausuras en locales de diversión nocturna de varios sectores de Quito

  5. Milei reclama reformar leyes laborales y fiscales tras regresar de su viaje a EE.UU.

LO MÁS VISTO

  1. Quinto Puente Guayaquil: ¿realmente impactará en la reducción del tránsito?

  2. “La ley no sirve para nada, Quito es tierra de nadie”: Manuela Gallegos

  3. Luis Alvarado, el legislador alterno que compra medios

  4. Daniel Noboa pone la carreta delante de los bueyes | Por Roberto Aguilar

  5. “No queremos ser parte de un error muy grande”: Luque contra la ubicación en Daular

Te recomendamos