Fiscalía investiga a supermercado por incumplir sellos de suspensión en Quito

Quito: Fiscalía recibe denuncia por obra que irrespetó por quinta ocasión los sellos de clausura en La Floresta

Denuncian construcción ilegal en La Floresta pese a sellos de suspensión colocados por la AMC.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras constatar que una obra de construcción, vinculada a una reconocida cadena de supermercados, irrespetó los sellos de suspensión colocados en el sector de La Floresta, al norte de Quito.

Le invitamos a que lea: Comerciantes denuncian inseguridad y pérdidas ante demora del proyecto Quitopía

La acción se enmarca en lo establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. De comprobarse los hechos, los responsables enfrentarían penas de uno a tres años de privación de libertad.

¿Quién era Magnus R Troy, el artista esmeraldeño asesinado en Quito? Leer más

A la par, la AMC activó procesos administrativos con base en el Código Municipal. “Además de la denuncia, iniciaremos los procedimientos sancionatorios donde el responsable podría afrontar multas superiores a 50 000 dólares por construir sin permisos municipales, irrespetar los sellos de suspensión y ocasionar daños en la acera”, advirtió Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de Control.

Cómo se desarrollaron los hechos

La primera alerta llegó el sábado 20 de septiembre, cuando inspectores acudieron a una construcción en la avenida La Coruña. Allí identificaron una estructura metálica, cerramientos y paredes en proceso de levantamiento, aunque no había personal en el sitio.

Un día después, el domingo 21, se verificó que obreros trabajaban a puerta cerrada y sin exhibir licencias de construcción. Ante ello, la AMC colocó un primer sello de suspensión de obra.

El lunes 22, una nueva visita constató la instalación de una puerta enrollable metálica y nuevas paredes, lo que obligó a colocar dos sellos adicionales. Pese a ello, entre el martes 23 y el jueves 25, los equipos de control confirmaron que la obra continuaba. Incluso, el encargado se mostró agresivo con los inspectores, a pesar de la presencia de la Policía Nacional, hecho que quedó asentado en los partes correspondientes.

Control de construcciones en la capital

La AMC recordó que estas intervenciones forman parte de los operativos permanentes de control urbano en Quito. Solo en 2024 se suspendieron 357 obras por carecer de permisos, y en lo que va de 2025 ya suman 403 los procesos paralizados.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.