Rafael Correa vs. Henry Kronfle: agresivo cruce de insultos en redes sociales

Un nuevo enfrentamiento digital que involucra a Rafael Correa. La red social X (antes Twitter) vuelve a ser el escenario de un intercambio de acusaciones entre políticos ecuatorianos; en esta ocasión, el motivo se generó a raíz del archivo del juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, decidido por la Asamblea Nacional.

¿Sus protagonistas? Un ya recurrente Rafael Correa, expresidente de Ecuador y líder del movimiento político de la Revolución Ciudadana; y Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional y precandidato presidencial por el Partido Social Cristiano (PSC).

La Asamblea Nacional votó para archivar el juicio político contra Salazar el pasado 10 de septiembre con el apoyo de 78 legisladores, una decisión que fue celebrada por Kronfle en su cuenta de X, donde publicó una fotografía con una amplia sonrisa, acompañada de un mensaje que dejaba claro su respaldo a la resolución del archivo.

"Cumpliendo con mi palabra de respaldar la gestión de la Fiscal General del Estado, mi voto a favor de que el Pleno de la Asamblea resuelva el archivo de los juicios políticos en su contra", escribió el titular del Legislativo.

Cumpliendo con mi palabra de respaldar la gestión de la Fiscal General del Estado, mi voto a favor de que el Pleno de la @asambleaEcuador 🇪🇨 resuelva el archivo de los juicios políticos en su contra. pic.twitter.com/KnirciUvUD — Henry Kronfle K. (@HenryKronfle) September 10, 2024

¿Qué dijo Rafael Correa?

La publicación de Kronfle no tardó en captar la atención del expresidente Rafael Correa, quien, fiel a su estilo, no se resistió a iniciar un nuevo cruce de palabras. Pasada la medianoche del miércoles 11 de septiembre Correa arremetió contra el precandidato presidencial del PSC.

"¡No le da ni vergüenza! (…) El rabo de paja de Kronfle es kilométrico", criticó el exmandatario, quien no se limitó en sus declaraciones, pues argumentó que el archivo del juicio político significó quitarle el derecho al pueblo ecuatoriano de ver las "pruebas irrefutables en contra de la fiscal.

"Lo que ofrecieron fue la continuación del juicio de la fiscal, para que, con el debido proceso, el país pueda ver las pruebas irrefutables contra ella", añadió Correa. Además, acusó al Pleno de la Asamblea de tomar atribuciones que no le corresponden y de contribuir a la destrucción de la institucionalidad del país.

¡No le da ni vergüenza!

Lo que ofrecieron fue la continuación del juicio de la fiscal, para que, con el debido proceso, el país pueda ver las pruebas irrefutables contra ella. Le han quitado al pueblo ecuatoriano ese derecho. El pleno se toma atribuciones que no tiene y cada vez… https://t.co/layWOGUC6F — Rafael Correa (@MashiRafael) September 11, 2024

¿Qué le respondió Kronfle al 'Mashi'?

En su réplica, el legislador Henry Kronfle no dudó en lanzarle epítetos a Correa. "¡El burro hablando de orejas! No te equivoques, y no seas hipócrita; yo sí soy demócrata y a ti ya te conocemos", respondió. En un tono igualmente mordaz, agregó: "Tu lengua es kilométrica, y más bien parece un rabo, de las porquerías que expulsa."

¡El burro hablando de orejas!

No te equivoques, y no seas hipócrita; yo sí soy demócrata y a ti ya te conocemos.

Tu lengua es kilométrica, y más bien parece un rabo, de las porquerías que expulsa.#ElProfugoEresTu @MashiRafael pic.twitter.com/IUaJGQZQxm — Henry Kronfle K. (@HenryKronfle) September 11, 2024

