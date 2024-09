Álvarez: "Hay que purgarlos, es la única salida para mejorar el transporte urbano"

En su habitual enlace radial de los miércoles, el alcalde de Guayaquil, Aquiles ´Álvarez, se refirió a la paralización del servicio de transporte público que ha enfrentado la ciudad desde el lunes 9 de septiembre de 2024. Mencionó que no va a ceder ante las presiones de los dirigentes de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), entre ellos Christian Sarmiento.

"Puede estar campante el señor Sarmiento, nosotros estamos encima de él en el sentido legal porque no podemos permitir que Guayaquil se paralice por culpa de él, que los niños no tengan cómo ir a la escuela por culpa de el, que las personas no puedan ir al trabajo por culpa de él", fustigó el regente de la ciudad.

Álvarez añadió que el titular de la Fetug tiene cada vez tiene menos respaldo, y que su intención con este acto, al que anteriormente ha calificado de terrorista, tienen tintes políticos al acercarse las elecciones para escoger la nueva directiva del gremio de transportistas urbanos de la provincia.

"No hay nada que conversar con el señor Sarmiento, él es uno (…)sí, él es el líder, lamentablemente, ya tiene como 40 años; algunos que lo siguen todavía (pero), cada día que pasa se dan cuenta que con Sarmiento no llegan a ningún lado, que les vive mintiendo y así no se consiguen las cosas", enfatizó el burgomaestre.

Y agregó: "Ya llega un momento en que uno no puede conversar, y peor si quiere usar esto como campaña política para una reelección en diciembre".

Perdimos seis meses invitándolos a que se suban a la tarjeta guayaca, no quisieron porque no quieren que se los controle" Aquiles Álvarez Alcalde de Guayaquil

En la entrevista radial, Álvarez declaró que "nunca" ha mencionado que no se deba mejorar la tarifa del pasaje, que actualmente es de 30 centavos; sin embargo, resaltó que se debe revisar con orden y control, al ser un tema técnico, para así establecer un valor justo que lleve a Guayaquil a tener un transporte publico digno.

El representante de la Alcaldía de Guayaquil no dudó en sentenciar que cuando se subió la tarifa de 25 a 30 centavos en el año 2016, los transportistas prometieron muchas cosas "que nunca cumplieron".

Además, señaló que "perdimos seis meses invitándolos (a los dirigentes de la Fetug) a que se suban a la tarjeta guayaca, no quisieron porque no quieren que se los controle", aseguró Álvarez, quien en ocasiones anteriores ha señalo que esto permitirá a los ciudadanos movilizarse en el Sistema Metrovía a partir de octubre de 2024, con un pasaje que aumentará a 45 centavos, aunque el 93% de los usuarios recibiría un subsidio de 15 centavos.

El primer personero municipal indicó que se han incorporado nuevos operadores de cooperativas que han decidido reanudar el servicio, sumando 30 cooperativas —de 58 en total— que están trabajando, que "se han dado cuenta que no les sirve de nada a apoyar a Sarmiento, lo único que genera es caos y dejan de producir ellos también, y siguen con las deudas".

En el tercer día consecutivo de paro de transportes urbanos, el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM), Manuel Salvatierra, señaló que en la ciudad están operando 1.200 unidades de transporte público

¿Cuál es la solución que propone el alcalde de Guayaquil?

"Hay que purgarlos, hay que tragarse este veneno para que de una buena vez por todas los malos dejen de existir en este gremio; esa es la única salida para mejorar el transporte urbano en Guayaquil, que hoy, lamentablemente, en su mayoría es privado" arremetió.

"A veces dan ganas, solo que no hay recursos, que el municipio diga estas son las rutas, vamos a compre los buses y nos olvidamos del gremio", culminó el alcalde Aquiles Álvarez.

