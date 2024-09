¿Ya hay buses en Guayaquil? Así avanza el paro de transportistas

Guayaquil enfrenta una crisis en el transporte público debido a un paro convocado por los transportistas locales desde ayer, lunes 9 de septiembre de 2024, que ha afectado a más de un millón de usuarios que ante la baja frecuencia de las unidades de buses urbanos, se han visto obligados a buscar alternativas para sus desplazamientos diarios.

La interrupción de los servicios por parte de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) se mantendría, según el gremio, hasta que el Municipio de Guayaquil se incline por la decisión de aumenta la tarifa del pasaje de 30 a 45 centavos.

Si bien los ciudadanos han experimentado una reducción significativa en la disponibilidad de buses, a medida que el paro se prolonga algunas cooperativas han renunciado a la protesta y han decidido reanudar su servicio.

¿Qué cooperativas de buses han retomado su servicio?

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) informó cerca de las 10:00 de este martes 10 de septiembre que ocho operadoras se sumaron a las catorce que ya brindan el servicio de transporte público en el norte, noroeste, centro, sur y oeste de la ciudad. Estas son las nuevas cooperativas que están funcionando desde hoy:

Juan Pueblo I

Floresta II Piso Techo

Santiago de Guayaquil

Ciudad de Guayaquil

Juan Pueblo II

Diez de Agosto

Cayetano

Tarruel

Chongón

Impacto del paro en la ciudadanía Muchos trabajadores han enfrentado dificultades para llegar a sus empleos a tiempo, y estudiantes han tenido que encontrar alternativas para asistir a sus clases.

Además, la ATM anunció en su cuenta de X que ha iniciado una nueva apertura del proceso sancionatorio a otras cinco operadoras por la suspensión del servicio. Estas son:

Carlos Alvear Moreira

Tarqui

Policentro

Metrocolombia

Cisne

Alcalde tildó de acto terrorista a la paralización



El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien el pasado 9 de septiembre aseguró que el 80 % del transporte público urbano estaba paralizado; calificó de "terrorismo" a la suspensión del servicio, a la que describió como una agresión y un atropello hacia la ciudad.

A través de un video, publicado la noche del 9 de septiembre en su cuenta de Instagram, lo enfatizó: “No nos olvidemos que esto es terrorismo y, por supuesto, ya está denunciado, no vamos a negociar con quienes bloquean el desarrollo y la tranquilidad de más de un millón de ciudadanos, hay que estar loco”.

¿Cuál es la afectación en la vida diaria de los guayaquileños?

El paro ha tenido un impacto profundo en la vida diaria de los ciudadanos en Guayaquil. Muchos trabajadores han enfrentado dificultades para llegar a sus empleos a tiempo, y estudiantes han tenido que encontrar alternativas para asistir a sus clases.

En varios puntos de la ciudad, hay quienes intentan desplazarse en taxis para llegar más rápido a sus trabajos; sin embargo, se ven impedidos de hacerlo por el costo.

"Me están cobrando 10 dólares para ir al sur de la ciudad, donde trabajo, diez dólares. Es imposible que pueda pagarlos, imposibles. Administro una boutique, vendo ropa ahí. Pero me resulta imposible, de verdad, pagar eso, no puedo. Hoy otra vez llegaré tarde o ya no iré", señaló a EXPRESO Sonia Caicedo, quien se encontraba en Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil.

