El paro de transportistas marca el ausentismo en las aulas

El sector educativo continúa sufriendo las consecuencias del paro indefinido de transportistas urbanos, convocado por la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), y que según el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, paraliza el 80% de este sistema.

Ausentismo en aulas por el paro

Ayer, 9 de septiembre y primer día del paro, el Ministerio de Educación reportó un ausentismo en las aulas del 35%, por parte de estudiantes. Hoy, segundo día de esta paralización indefinida, la entidad informó a EXPRESO que la asistencia se registró en un 79%, es decir, que al menos una quinta parte de los alumnos optaron por no asistir a clases, un número que Educación confirma que no es normal y responde a la coyuntura.

Aunque hay cooperativas que paulatinamente están rompiendo con la orden de paralización, encabezada por el presidente de Fetug, Christian Sarmiento, ciertas comunidades todavía no divisan líneas que cubren las rutas para movilizarse a los planteles.

‘‘Mis sobrinos se han quedado en casa llenando unas fichas didácticas, uno calcula los pasajes para la semana pero por aquí todavía no pasan buses y no pagaré taxi. Me da pena porque ellos sí quieren ir a estudiar, pero esto es a lo que nos han obligado’’, manifiesta la ciudadana Angelique Figueroa, del sector de Montebello.

Ajuste en la jornada escolar

Recordemos que dentro de las medidas de contingencia que adoptó la Subsecretaría de Educación, se dispuso el ajuste de la jornada escolar. Para la jornada vespertina, los estudiantes de Guayaquil saldrán a las 16H00, mientras que se suspende la presencialidad en clases nocturnas, para Guayaquil, Durán y Samborondón.

Por su parte, las instrucciones para instituciones educativas particulares, es que deberán informar a los Distritos Educativos correspondientes sobre si continuarán con clases presenciales o adoptarán la modalidad virtual, asegurando la continuidad del proceso educativo con un plan de contingencia.

El Ministerio de Educación asegura que continúa estudiando la coyuntura para informar de manera oportuna cualquier ajuste a la jornada escolar que consideren pertinente.

