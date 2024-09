Guayaquil convulsiona por un paro que amenaza con ser indefinido

Hay más de un millón de afectados. La Fetug dice que no habrá buses hasta que se suba el precio del pasaje

Caos. El tráfico, los excesivos gastos en taxis, las multas laborales y el incremento de inseguridad fueron algunas de las repercusiones que dejó el paro de transportistas en Guayaquil, una ciudad que convulsiona con tantos problemas, como denunciaron sus ciudadanos.

La ciudad desde temprano se caotizó. En cada parada de bus era común ver a decenas de personas aglomeradas esperando por unidades que no llegarían, ya que desde hace varios días, según se conoció extraoficialmente, se había planificado la paralización. La misma que se hizo aún cuando lo noche del pasado sábado la ATM alertó que impondría sanciones, incluso penales, a quienes paralicen el servicio.

“Hemos decidido suspender las actividades indefinidamente. Ya pedimos varias veces que se alce la tarifa del pasaje. Fuimos a buscar al alcalde para conversar, pero no nos atendió, aunque dice que es una alcaldía de puertas abiertas. Nosotros ya no damos más para trabajar a pérdida”, dijo Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), quien lideró la paralización de las actividades.

El líder gremial fue apoyado por decenas de transportistas que denunciaron estar “en la quiebra” y que no tienen ni para el combustible, por lo que no pueden trabajar. El pedido de ellos es que la tarifa del pasaje (actualmente en 30 centavos) se incremente a 45 centavos y que no se lo realice con el mismo sistema de recaudo que utiliza la Metrovía.

Muchos tuvieron que caminar por kilómetros en la Entrada de la 8 Miguel Canales Leon

“Nosotros ya no tenemos nada que perder porque ya lo perdimos todo. Estamos trabajando a pérdida. Necesitamos que se incremente el pasaje para sobrevivir”, agregó el transportista Geovanny Posligua.

Según datos oficiales, en total son 50 cooperativas de transporte urbano las que no salieron a las calles, lo que equivale a cerca de 1.900 vehículos que se encuentran paralizados, afectando directamente a más de un millón de personas, lo que se evidenció en las calles con el tráfico colapsado, tarifas de taxi excesivas, entre otras problemáticas.

Por su parte, Álvarez se pronunció para rechazar la acción que generó una serie de críticas por parte del guayaquileño, que calificó de inconcebible que los transportistas hagan un paro y exijan un alza “con el servicio paupérrimo que dan”.

Álvarez, que hace ya varios días aseguró que la protesta de la Fetug respondía a intereses políticos, tildó a Sarmiento del “zar negativo de los transportistas privados urbanos de Guayaquil”.

Las actividades estarán suspendidas infefinidamente. Pedimos que se suba la tarifa del pasaje. El alcalde dice que es alcaldía de puertas abiertas, pero no nos atiende. Christian Sarmiento presidente de la Fetug

“Yo no me doblego ante presiones de ningún tipo. La tarifa no se va a subir a su manera (o sea, a ‘vaca’). Se subirá conforme a las exigencias que los guayaquileños precisen”, sentenció.

Mientras tanto, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) dio a conocer que se aplicaron sanciones de $3.200 a un grupo de transportistas. “Hasta el momento se inició la apertura del proceso sancionatorio a 19 operadoras, por la suspensión del servicio de transporte público. La sanción administrativa que establece la normativa vigente es de 8 Salarios Básicos Unificados (SBU)”, dijo Manuel Salvatierra, gerente de la ATM.

El representante de la entidad denunció que siete cooperativas de transporte privado que sí salieron a laborar con normalidad fueron víctimas de atentados, por lo que se elaboró un plan de contingencia para darle seguridad a las unidades. “Sabemos que la Fetug ha amenazado a las operadoras que salieron a trabajar y atentó contra 7 de ellas”, dijo Salvatierra,-

Según la ATM, Guayaquil cuenta con 900 buses adicionales, 23 líneas de transporte Metrovía, 1.300 taxis y horario extendido en el servicio de la Aerovía, para evitar que la ciudadanía no tenga cómo movilizarse. También agregó que habrá 200 agentes de control municipal en las calles.

Varias furgonetas particulares empezaron a circular para transportar a la ciudadanía. El valor del pasaje era de $1 a $2, dependiendo del destino. Miguel Canales Leon

La ciudadanía opina

Por su parte, la ciudadanía rechazó la postura de los transportistas y pide que no se incremente el costo del pasaje. “Con esos buses destartalados no tienen cómo exigir aumento de nada. Que primero arreglen los carros, luego que exijan”, se quejó Luis Moreira, que cuestiona lo que ocurre en la ciudad.

“Problemas de inseguridad, cortes de luz y ahora no tenemos cómo transportarnos por este paro. Estamos de mal en peor en Guayaquil”, reclamó Luis Moreira, que contó a EXPRESO que se tomó más de tres horas para llegar a su trabajo, lo que le significó una multa. En negocios del norte y centro de Guayaquil asimismo fue imposible abrir a tiempo. “Tenía que abrir el negocio a las 9:00, lo hice a las 11:00. Y como yo lo hicieron muchos en Sauces. No sé qué pasará mañana”, pensó Danna Zumba, quien labora en una ferretería.

Hasta el cierre de esta edición, el paro de transportistas se mantenía. Pasadas las 17:00, las personas se transportaban en furgonetas particulares o en camionetas, asimismo hubo carros particulares que dieron el servicio de taxi.

