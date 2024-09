El transporte público, suspendido por segundo día consecutivo en Guayaquil

La escena en las calles de Guayaquil no difiere mucho de la ayer, 9 de septiembre. En zonas como la Terminal Terrestre, los paraderos buses y en las vías principales de cada barrio, la ciudadanía se mantiene apilada, para como ayer, subirse a furgonetas que están dando el servicio de flete, en taxis que se han convertido en taxirutas o a las unidades de la Metrovia que se mantienen en su máxima capacidad ante la falta de buses de transporte público.

Hay quienes, ante la desesperación de ver a la Metrovía, los taxis y mototaxis llenos, están optando por caminar si las distancias no son tan extensas. Vanessa Llorenti, quien trabaja en una tienda aledaña al Policentro en la Kennedy, es una de ellas. "No puedo quedarme parada media hora o una hora a esperas de un servicio. Prefiero caminar. Llegaré más rápido. Esto no deberíamos estar pasando. Más aun cuando el servicio que dan los transportistas es pésimo: el peor de todos", se quejó.

En Guayaquil, como anunció la Fetug, la paralización de transporte se mantiene y da luces de ser indefinido, si el Municipio no aumenta la tarifa del pasaje. Una acción que se dará, ha dicho el alcalde Aquiles Álvarez, solo si los transportistas ejecutan los debidos cambios a sus unidades.

Aquiles Álvarez tilda de acto terrorista a la paralización



Álvarez, quien el pasado 9 de septiembre aseguró que eran algo más de un millón de usuarios los afectados por la suspensión (el 80 % del transporte público urbano está paralizado); calificó de "terrorismo" el acto.

Lo describió como una agresión y un atropello hacia la ciudad, señalando que la medida está perjudicando seriamente a la ciudadanía guayaquileña. El burgomaestre dijo que lo que está pasando no es una protesta, sino un acto de terrorismo, y que ya se ha denunciado.

A través de un video, publicado la noche del 9 de septiembre en su cuenta de Instagram, lo enfatizó: “No nos olvidemos que esto es terrorismo y, por supuesto, ya está denunciado, no vamos a negociar con quienes bloquean el desarrollo y la tranquilidad de más de un millón de ciudadanos, hay que estar loco”.

Álvarez comentó que no es aceptable que alguien ponga sus propios intereses por encima de los derechos de la gente. La medida generó un gran caos en toda la ciudad.

La tarifa de taxi genera quejas



Tanto en la Entrada de la 8, como en en otros puntos de la ciudad, hay quienes intentan desplazarse en taxis para llegar más rápido a sus trabajos, sin embargo se ven impedidos de hacerlo por el costo.

"Me están cobrando 10 dólares para ir al sur de la ciudad, donde trabajo, diez dólares. Es imposible que pueda pagarlos, imposibles. Administro una boutique, vendo ropa ahí. Pero me resulta imposible, de verdad, pagar eso, no puedo. Hoy otra vez llegaré tarde o ya no iré", señaló A EXPRESO Sonia Caicedo, quien se encontraba en Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil.

De forma similar opinó Mateo Sánchez, quien habita en la Alborada y debe trasladarse hasta el centro también por trabajo. Le están cobrando $ 7, alega. "Esta elevado el costo, optaré por irme no más en la Metrovía. Caminaré hasta hallar una estación y esperaré a que pase medio vacía, el gran problema hoy", señaló.

