Paro de transporte: Usuarios piden “no caer en el juego" del gremio 

Aunque reconoce estar afectada, la ciudadanía se opone a que la tarifa del pasaje del transporte público aumente en Guayaquil, si el gremio no somete a las unidades antes a cambios.

“Si me toca ir en taxirruta toda la semana o el mes, o incluso en el balde de un carro, lo haré. Pero no pagaré ni un centavo más por un servicio en el que no me respetan; en el que a mis casi 70 años y con problemas de movilidad me obligan a subirme o bajarme de la unidad ‘al vuelo’, como vulgarmente dicen. Los transportistas han dado un pésimo servicio por años. Y no hablo de que tengan o no aire acondicionado, hablo de lo irrespetuosos que son. Que se capaciten primero, que aprendan a tratar. Que nadie caiga en el juego de los transportistas”, manifestó Mireya Chávez, guayaquileña que habita en la Alborada y se moviliza hacia el sur tres veces a la semana por las terapias de rehabilitación que recibe en el hospital Teodoro Maldonado.

Chávez fue una de las tantas usuarias que, como el pasado 9 de septiembre, se apilaron en las calles para subirse a las furgonetas que hoy están dando el servicio de flete, a los taxis que se han convertido en taxirrutas, o a las unidades de la Metrovía, que se mantienen en su máxima capacidad ante la falta de buses del transporte público; que hasta el cierre de esta edición mantenía en pie la alerta de paralizar sus servicios de forma indefinida si el alcalde Aquiles Álvarez no los recibe, para llegar a un consenso respecto a la tarifa.

Hecho. En camionetas, como el lunes, decenas se trasladaron ayer. FRANCISCO FLORES / EXPRESO

La noche del 9 de septiembre, tras lo ocurrido con la paralización, que afecta directamente a más de un millón de usuarios según las cifras oficiales, Álvarez se pronunció para calificar de acto terrorista al paro. Lo describió como una agresión y un atropello hacia la urbe, señalando que la medida está perjudicando seriamente a la ciudadanía. Dijo que no es aceptable que alguien ponga sus propios intereses por encima de los derechos de la gente.

La Fetug rechaza las palabras del alcalde Aquiles Álvarez

Este 10 de septiembre, el presidente de la Federación de Transportistas del Guayas (Fetug), Christian Sarmiento, en una rueda de prensa rechazó las palabras del primer edil. “Queremos que aumenten el pasaje para poder mejorar el servicio. Nosotros no somos delincuentes”, afirmó, al solicitar que la crisis de la transportación sea atendida también por el Concejo Cantonal.

Durante el acto, Sarmiento desmintió que ocho operadoras de buses, como aseguró el Cabildo por la mañana, habían reanudado sus actividades, junto a las 16 que nunca fueron parte de la paralización.

“No quiero causar algún tipo de laceración, pero han dicho que hay operadoras que reanudaron sus servicios, cuando están aquí en esta reunión junto a sus socios. Las cooperativas Cayetano Tarruel, Chongón, El Cisne, por citar algunas... todas estamos aquí porque, a través del estudio técnico, queremos que se incremente el servicio. Hemos decidido mantener la paralización porque esperamos que quien tiene la competencia nos dé este apoyo para poder resarcir nuestra economía y sacar adelante a Guayaquil”, expresó.

Las furgonetas incluso ingresaron a la Terminal Terrestre, donde hubo aglomeración de personas viendo cómo movilizarse. FRANCISCO FLORES / EXPRESO

Pero este tipo de argumento no convence a una gran mayoría, pues, como Chávez, muchos consideran que la Fetug tuvo suficiente tiempo para tratar bien al usuario.

Para Gelacio Mora, representante del colectivo Tejido Social de Guayaquil, si no se llega a ningún acuerdo, es hora de que el servicio se someta a un concurso público. “Se lo puede hacer, es válido y, de paso, se puede mejorar el servicio. La anarquía y el chantaje deben terminar en la ciudad. Que no se lo permita más”, sentenció.

Autorizar el incremento del pasaje en las actuales condiciones, o asumir un subsidio con dineros de los contribuyentes, evitaría que pague el usuario, pero implícitamente son dineros del propio pueblo. Debería tomarse en cuenta la propuesta que venimos planteando sobre optar ya por el transporte fluvial, que oxigenaría las vías y contribuiría a promover el turismo, que tanto necesitamos”, piensa Mora; quien lleva al menos 4 años exigiendo que el servicio de las transportación mejore y no maltrate más al usuario.

El descontento del guayaquileño en cifras

Según la encuesta realizada por la multinacional Ipsos, el 40 % del total de encuestados en Guayaquil y Quito considera que el servicio de transporte público es deficiente; el 57 % de quienes opinan que el servicio no es bueno proviene de guayaquileños.

"En la capital lo que nos da un respiro es el Metro, de lo contrario la queja respecto a los problemas de movilidad sería mayor”, confesó en un reportaje anterior Sofía Jácome, guayaquileña que habita en Quito hace 4 años.

No obstante, la inseguridad al interior del sistema de transporte público en ambas ciudades la perciben los guayaquileños y quiteños prácticamente por igual. El 52% del total de encuestados opina que el servicio es inseguro, y un 28% de hecho muy inseguro.

