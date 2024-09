Fiscalización dice que decisión del Pleno de la Asamblea sobre la fiscal fue ilegal

Luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional resolviera archivar los juicios políticos en contra de la fiscal general Diana Salazar, la Comisión de Fiscalización señaló de ilegal la decisión.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, la mesa de Fiscalización hizo hincapié en que el Pleno de la Asamblea se arrogó una función exclusiva de la comisión legislativa.

"Según el artículo 80.1 de la Ley de la Función Legislativa, la acumulación de juicios políticos es una facultad exclusiva del Pleno de la comisión, que previa votación podrá hacerlo", sostiene.

Según la comisión, aún habría un proceso en contra de Diana Salazar

La mesa de Fiscalización también aclaró que, pese a la decisión del Pleno, la cual consideran ilegal, "únicamente no se aprobó el juicio político presentado por la asambleísta Gissela Garzón".

Es decir, el proceso de control político presentado por el legislador Héctor Valladares en contra de la fiscal Salazar estaría vigente y pendiente de ser tratado, según el orden de prelación.

Respecto a las decisiones tomadas el día de ayer por el Pleno de la Asamblea Nacional, esta Comisión informa al país lo siguiente ⤵️ pic.twitter.com/evmliTA3Un — Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) September 11, 2024

La postura de la comisión no es uniforme

Tras la publicación del pronunciamiento de la mesa de Fiscalización, el legislador e integrante de la misma, Ramiro Vela, señaló no haber sido partícipe de la redacción del mismo.

En varias oportunidades he ratificado que esta cuenta es personal de la Presidencia de la comisión. No somos consultados y no representa el criterio de la mayoría o peor aún, es el resultado de una votación o resolución", señaló a través de su cuenta de X.

