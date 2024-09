Diana Salazar salió ilesa; Pleno archivó pedidos de juicio político en su contra

Las decisiones de la Comisión de Fiscalización en torno a los pedidos de juicio político contra Diana Salazar, fiscal general del Estado, fueron extemporáneas al plazo establecido, que se cumplió el lunes 9 de septiembre a las 24:00, según afirmó Otto Vera Palacios, del PSC. Vera mocionó declarar la caducidad del tiempo en el que la comisión podía actuar, avocar conocimiento sobre la acumulación de juicios y archivarlos.

¿Qué pasó en la sesión de mesa de Fiscalización de la Asamblea? Leer más

Con 76 votos afirmativos, 45 negativos y tres abstenciones, la Asamblea aprobó la moción presentada por Vera, declarando que el Pleno es competente para resolver las solicitudes de enjuiciamiento político contra Diana Salazar, propuestas por Gissela Garzón y Valladares. Además, se avocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre la acumulación de los juicios en un único expediente, archivando las solicitudes presentadas por los correístas.

RELACIONADAS PSC separa a Legislador Lenín Rogel tras votación en la Comisión de Fiscalización

Resolución de la Asamblea sobre los juicios políticos

Desde las 16:00 del martes 10 de octubre de 2024, el Pleno de la Asamblea resolvió en relación a la preclusión de plazos de los juicios políticos contra la fiscal general. Con 78 votos afirmativos, 44 negativos y cero abstenciones, se aprobó el cambio del orden del día de la sesión 959 para tratar este tema.

Para Otto Vera, los procedimientos llevados a cabo por la Comisión de Fiscalización fueron incorrectos. Según él, no se acató la disposición del CAL, que en su resolución indicó que antes de calificar los juicios políticos, debían ser acumulados. "Se intentó calificar un juicio, no ocurrió, luego se intentó acumularlos y finalmente se calificaron los dos juicios, ya acumulados, pero no se podía porque uno ya había sido archivado", reiteró Vera.

El juicio político a la fiscal Diana Salazar se estanca en la mesa de Fiscalización Leer más

Críticas a la sesión de Fiscalización

César Umajinga, de ADN, reclamó que la convocatoria de la sesión de Fiscalización, realizada la noche anterior, se hizo "faltando tres horas para culminar el plazo determinado por la ley". Indicó que esa situación no era responsabilidad de los miembros de la comisión. "Podríamos contraatacarnos, gritarnos, pero hay que respetar el procedimiento parlamentario", añadió Umajinga.

Posiciones encontradas sobre los juicios políticos

El oficialista Umajinga subrayó que muchos buscaron "la impunidad de prófugos de la justicia y corruptos". En tanto, Ronald González, de la Revolución Ciudadana, señaló que "el juicio político es totalmente democrático y jurídico, y el país lo espera". Por su parte, Ramiro Vela, legislador independiente, comentó que si querían debatir por ocho horas, no debían convocar a la sesión a las 21:00.

Jorge Peñafiel, de Construye, criticó los pactos entre ADN y RC, afirmando que "hoy se gritan, ayer hasta se insultaban", y calificó la situación de "vergüenza". Peñafiel también recordó el nombramiento de Fernando Yavar para el concurso de la Corte Constitucional como ejemplo de los acuerdos entre ambas bancadas.

Respaldo a la moción de Otto Vera

Vicente Taiano, del PSC, expresó su total respaldo a la moción de Otto Vera y criticó los atropellos ocurridos en la Comisión de Fiscalización. "El Pleno tuvo que intervenir luego de la serie de irregularidades en la comisión", concluyó Taiano, quien enfatizó que los errores cometidos llevan a la ineficacia jurídica.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ