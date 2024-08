Granja contraataca a Correa: "Eres tú el que siempre boicoteó la unidad"

Cruce de palabras entre representantes de la izquierda. "Cuando escribí un libro exponiendo tu persecución me pedías un hijo", admitió este lunes 19 de agosto de 2024 el precandidato a la Presidencia de la República Pedro Granja en su cuenta de X, respondiéndole así al expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia, quien minutos antes también le lanzó epítetos.

"Hasta hace poco quería verme y yo me negué", confesó Correa, quien describió a Granja como "la miseria humana, una vez más, en su máxima expresión".

La contestación del hoy precandidato del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) llegó treinta minutos después. "Le quitaste la sede a la CONAIE, perseguiste indígenas, estudiantes y sindicalistas, llamas a agredirme como el gran cobarde que eres, alimaña malagradecida", puntualizó Granja en la red social X.

Le quitaste la sede a la CONAIE, perseguiste indígenas, estudiantes y sindicalistas,llamas a agredirme como el gran cobarde que eres, alimaña malagradecida. Eres TÚ el q siempre boicoteó la unidad.

Cuando escribí un libro exponiendo tu persecución me pedías un hijo. https://t.co/3h631SUVQZ — Pedro Granja (@PedritoExtranja) August 19, 2024

Horas antes, mientras aceptaba su precandidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el también jurista acusó a Correa de haber roto el pacto de no agresión entre los movimientos de izquierda, una vez que el exmandatario conminó a su militancia, durante una entrevista radial, a agredir a Granja en la calle por oponerse a pactar con el correísmo.

"No le tengo odio a este sujeto, me da mucha pena, porque todos los acuerdos que su gente firma no valen de nada, dado que él los rompe al instante", afirmaba Granja al medio día de este lunes 19 de agosto. Además, advirtió a Correa públicamente que “si me pasa alguna cosa, el responsable eres tú, que eres un canalla”.

¿Granja descarta diálogos con la izquierda?

El precandidato del PSE aclaró que en su movimiento siguen abiertos a una alianza política con las organizaciones que buscan la unidad de las izquierdas, pero con una excepción: el correísmo.

“No va a existir una alianza con un grupo que le pertenece a un solo hombre, a un hombre que hace mucho rato perdió el horizonte, a un hombre muy peligroso”, aseveró el abogado criminólogo.

Aunque Granja descartó agruparse con la Revolución Ciudadana, aseguró que está dispuesto a declinar su precandidatura presidencial si se llega a una alianza política que logre consolidar un programa de gobierno.

