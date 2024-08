Binomio del PSE aceptan precandidaturas; descartada alianza con la RC

Pedro Granja y Verónica Silva, binomio del Partido Socialista Ecuatoriano, aceptaron sus precandidaturas este 19 de agosto de 2024 ante el Consejo Nacional Electoral. Hubo una acusación hacia el expresidente Rafael Correa.

A diferencia de la Revolución Ciudadana (RC), los precandidatos del PSE llegaron al CNE con pocos simpatizantes, cerca del mediodía.

(Te puede interesar: Ricardo Patiño: "He venido con el ánimo de impulsar el diálogo")

Granja inició su intervención señalando su compromiso con la organización política. “Prometo dar todo en esta campaña presidencial, incluso arriesgando mi propia vida”, expresó.

Elsa Guerra y Gary Espinoza también aceptaron sus precandidaturas para asambleístas nacionales.

¿Pacto de no agresión se rompe?

“Hace pocos días el expresidente de la República, Rafael Correa, mientras acabamos de firmar un acta de no agresión entre los movimientos de izquierda, termina convocando a que yo sea agredido en la calle”, acusó Granja luego de aceptar su precandidatura. Comentó que esas declaraciones se vertieron en una entrevista que tuvo Correa con el periodista Orlando Pérez.

Minutos antes de su pronunciamiento, Luisa González, precandidata presidencial del correísmo confirmó que existía ese pacto de no agresión.

Granja incluso mencionó el caso del asesinato del excandidato presidencial de Construye en 2023. “Pocos días antes del asesinato de Fernando Villavicencio (Correa) decía que iba a actuar con mucha venganza en su contra, por eso es que lo acusan de haber matado a Villavicencio”, refirió.

#AHORA | Pedro Granja dijo que había un pacto de no agresión entre las organizaciones que buscan la unidad de las izquierdas, pero acusó que el expresidente Rafael Correa habría hablado sobre agredirlo. Dejó ver que no habría alianza con la RC, incluso responsabilizó a Correa de… pic.twitter.com/v9pS9QOq5G — Diario Expreso (@Expresoec) August 19, 2024

“Yo no le tengo odio a ese sujeto, a mí me da muchísima pena, porque todos los acuerdos que su gente firma no valen de nada, dado que él los rompe al instante. Rompe el pacto de no agresión llamando a que yo sea agredido en las calles”, reiteró el jurista. “Si me pasa alguna cosa, el responsable eres tú, que eres un canalla”, advirtió al expresidente.

Pedro Granja y Verónica Silva se ratificaron como binomio presidencial del PSE, mientras no exista una alianza que los modifique hasta el 30 de agosto. KARINA DEFAS

Unidad de las Izquierdas, aún en pie

El precandidato del PSE aclaró que siguen abiertos a una alianza política con las organizaciones que buscan la unidad de las izquierdas, pero con una excepción.

Luisa González y Diego Borja aceptaron en CNE sus candidaturas para elecciones 2025 Leer más

“No va a existir una alianza con un grupo que le pertenece a un solo hombre, a un hombre que hace mucho rato perdió el horizonte, a un hombre muy peligroso”, puntualizó. Anticipó que en las próximas horas se conocerían noticias sobre un acuerdo de las izquierdas. Desde el PSE descartan al correísmo.

Granja está dispuesto a declinar su precandidatura presidencial si se llega a una alianza política. Gustavo Vallejo, presidente del PSE, confirmó que este miércoles 21 de agosto habrá una reunión de las organizaciones políticas para una revisión final del programa de Gobierno.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO