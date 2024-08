Luisa González y Diego Borja aceptaron en CNE sus candidaturas para elecciones 2025

Luisa González y Diego Borja conforman el binomio presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) que este 19 de agosto de 2024 formalizaron su aceptación de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Qué le permitió a Ricardo Patiño volver a Ecuador? Leer más

"Los referidos precandidatos aceptan de forma pública, expresa, indelegable y personalísima su nominación ante el delegado del CNE", expresó Martín Reyes, director de Organizaciones Políticas del órgano electoral.

Lee también: Denuncia de Abad a Noboa: el juego de máscaras caídas y licencias torcidas

González y Borja dejaron sentadas sus firmas de la aceptación.

¿Cuál es el objetivo del binomio?

Tras el acto, González se dirigió a la audiencia que se encontraba presente en el auditorio Matilde Hidalgo de Prócel.

"Hoy empezamos un camino que es para recuperar la Patria. Aquí no buscamos algo personal, buscamos algo colectivo integrando la experiencia, el conocimiento pero también a los jóvenes", expuso la precandidata a la Presidencia de la República.

Dijo que "ya no se resiste más improvisación" y que ya no se puede poner en juego la vida de los ecuatorianos, por lo que hoy comienza para el correísmo un camino con miras a "recuperar" el país.

Borja no se pronunció durante la actividad. Continuó la aceptación de candidaturas de la lista de asambleístas. Entre ellos, Xavier Lasso, hermano del expresidente Guillermo Lasso; Franklin Samaniego, actual asambleísta; Priscila Schettini, integrante del colectivo Acción Jurídica Popular, entre otros.

El binomio correista llegó al CNE. KARINA DEFAS

Precandidatura de González no es inamovible

La precandidata dijo que la RC está trabajando en la posibilidad de hacer un gran frente patriótico, con todos quienes se quieran sumar. El correísmo es parte de la denominada iniciativa para la unidad de las izquierdas, que busca establecer un solo programa de Gobierno.

Diego Borja visitó a Correa en Bélgica, niega diálogo sobre elecciones Leer más

Se trata de cinco organizaciones políticas, quienes se reunirán por última vez este miércoles.

"Como RC y como presidenta del movimiento, estamos abiertos a ceder espacios, a abrir nuestras puertas. Vamos a ver si hasta el 30 de este mes se concreta una alianza, de ser posible , aseguró González.

Respecto a su precandidatura, dijo que "nada es inamovible", prefiere esperar a ver cómo se dan las alianzas.

El correísmo quiere que salga un plan de Gobierno para no refundar la Patria cada cuatro años. Dijo que hay un pacto de no agresión entre las organizaciones políticas, para que la campaña política sea limpia, no de ataques. "Si cumplimos con eso, ya habremos hecho un gran avance".

Si no hay alianzas hasta el 30 de agosto, que es el plazo límite según el calendario electoral, se habrá dado un gran paso al haber hecho un pacto de no agresión. "Está confirmado el pacto, al menos la RC ha dado su palabra", indicó.

A las 11:14 terminó el proceso de aceptación de candidaturas y las figuras políticas se retiraron. En los exteriores esperaba una multitud con tambores y banderas que por momentos obstaculizaba el tránsito vehicular.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ