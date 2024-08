Diego Borja visitó a Correa en Bélgica, niega diálogo sobre elecciones

Luego de que Rafael Correa mencionó a los cuatro precandidatos de la RC, Diego Borja buscó espacios en los medios, incluido EXPRESO. Su comunicadora recordó que la asambleísta Pierina Correa lo nombró como una opción. Pero ha estado en la ‘banca’, no como ‘titular’. El lunes 12, tras la convención correísta, su candidatura pareciera no ser definitiva aún.

(Lea también: Diego Borja: "No tengo un interés obsesivo por tener un puesto en el binomio")

- Usted fue asambleísta constituyente y ocupó cargos en el Gobierno de Correa (hasta 2011). ¿A qué se ha dedicado?

- He seguido con mis actividades como economista, profesionales y empresariales, desde siempre. Vivo de mi trabajo. Y en el ámbito político participé en la coordinación de la campaña de Andrés Arauz en el 2021. He brindado opiniones sobre los últimos gobiernos, en lo económico y político.

- ¿Es cercano a Arauz?

- Trabajó conmigo en el Banco Central y cuando lo eligieron como candidato, me llamó a colaborar con su campaña. Pero desde hace cinco años coincido con la postura de la RC, a propósito de toda la protesta social contra el gobierno de Lenín Moreno por el aumento de precios de gasolina.

Creo firmemente que es el momento de la unidad, de las alianzas y de dejar de lado las discrepancias. Diego Borja Precandidato presidencial

- Y desde el 2019, ¿con quién está en contacto?

- Más que contactar, teníamos posturas comunes y eso nos ha juntado en los hechos.

- En estos días se habla de democracia interna. En el caso de la RC, el expresidente Correa y el buró deciden. ¿Cómo es su relación con él?

- Eso incluye a casi todas las organizaciones. Mire cómo se tomaron las decisiones en ADN; sin mucha democracia interna se eligió a la madre de Daniel Noboa. Es un tema de cómo se ha manejado en general y amerita cambios al Código de la Democracia. A veces se pone mucho las luces en la RC. El buró de la RC es representativo de distintas provincias y corrientes. No es una decisión unilateral.

RELACIONADAS María Corina Machado insiste en una transición negociada en Venezuela

- El expresidente no lo mencionó como precandidato. ¿Cómo surgió su nombre?

- No. La asambleísta Pierina Correa lanzó mi nombre en una entrevista. Inmediatamente tomé el reto. Y si mi nombre no concita la unidad, no es un objetivo a título personal. Con toda sinceridad, el Ecuador vive el peor momento. Es un reto, con riesgo de la seguridad física y jurídica, salir absolutamente de una zona de confort para volver a ser un servidor público. Es una conscripción.

Me opuse a cómo Moreno se ensañó con Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González. Diego Borja Precandidato presidencial

- En la práctica, la RC no ha podido ganar sola. ¿Quién está detrás de usted?

- Lo que están haciendo muestra esa apertura, bien pudieron haberse quedado con cuadros internos de la RC.

- Con usted, ¿de qué forma suma la RC? Leonidas Iza tiene a PK, por ejemplo.

- Eso está por verse, porque es una interpretación muy restringida. Los partidos políticos no tienen una percepción positiva. Solo uno de cada tres ciudadanos cree en ellos, porque han priorizado sus intereses en las agendas. Lo que hace la RC es una clarísima muestra de eso. Se criticaba al presidente Correa por intolerante. Es una muestra de desprendimiento.

- ¿La ID podría conversar con la RC?

- Lo propuse y lo tomaron como una herejía. Hablé con la dirigencia anterior, pero creo que triunfó otra tendencia.

- El expresidente Correa escribió en X que el binomio definitivo, de concretarse las alianzas, se inscribirá el 1 de octubre. ¿Usted podría ser un globo de ensayo?

- No me preocupa que me toque ceder en función de un bien mayor, lo he dicho desde marzo. No tengo un interés obsesivo en un puesto en el binomio o en la política, para nada. Si hay personas que lo pueden hacer mejor, tendrán mi apoyo. Sería el primero en decir ‘adelante’.

¿Quién es Katerine Muñoz, exasesora de Correa que falló a favor de Wilman Terán? Leer más

- Si siguen en busca de alianzas, ¿quizá su nombre no esté en la papeleta?

- Los binomios de un proceso de alianzas deberían ser precisamente para eso. Eso implica que todos deberíamos tener una postura de desprendimiento. Mal podemos tomarlo (como algo) personal y decir que es un globo de ensayo. Son nombres que se ponen como posibilidades para lograr una alianza, ojalá lo más amplia posible.

Visita a Correa en Bélgica

En febrero hizo un viaje familiar a Bélgica y visitó a Rafael Correa. Jura que no hablaron de elecciones, pero sí de política. Repite que el expresidente muestra tolerancia al colocarlo en el binomio de la Revolución Ciudadana junto a Luisa González. Para cierto sector de la militancia es un traidor, por apoyar la consulta de Lenín Moreno. No tiene un movimiento político.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO