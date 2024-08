Diego Borja: "No tengo un interés obsesivo por tener un puesto en el binomio"

Este lunes 12 de agosto del 2024, Diego Borja, presentado como binomio de Luisa González, por la Revolución Ciudadana, conversó con EXPRESO. Consultado sobre el mensaje en X del expresidente Rafael Correa en relación a que las alianzas se pueden hacer hasta el 30 de agosto y que en función de eso, el binomio definitivo se podrá escoger hasta el 1 de octubre, Borja respondió:

"No me preocupa ceder en función de un bien mayor, es lo que he venido diciendo. No tengo un interés obsesivo por tener un puesto en el binomio o en la política. Y si hay personas que lo pueden hacer mejor, tendrán mi apoyo, sin lugar a dudas; sería el primero en decir adelante. Desde marzo, ha sido mi posición".

En diálogo con este medio de comunicación, Diego Borja precisó: "En realidad si es que somos sinceros todos, los binomios de un proceso de alianzas deberían ser precisamente eso, binomios para encontrar una alianza. Eso implica que todos deberíamos tener una postura de desprendimiento. Mal podemos tomarlo personal y decir que es un globo de ensayo. Son nombres que se ponen como posibilidades para lograr una alianza, ojalá lo más amplia posible. En ese sentido, no tengo ninguna posibilidad de decir que no lo quiero hacer, al contrario, he sido de los primeros en llamar a un proceso de desprendimiento, de unidad, en general".

Diego Borja afirma que en marzo, la asambleísta Pierina Correa "lanzó su nombre", como posible candidato a la Presidencia de la República. Y desde entonces, él ha empezado una serie de conversaciones con fuerzas políticas. Por eso señala que le alegró ver sentados en una misma mesa a Luisa González, de la RC; con Leonidas Iza, de Pachakutik; y Natasha Rojas, de Unidad Popular, entre otros movimientos.

Borja dijo que el país debe unir fuerzas políticas

Diego Borja reiteró que Ecuador necesita que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo. De forma reiterativa indicó que el expresidente Rafael Correa ha mostrado desprendimiento y apertura al diálogo al nombrarlo a él como candidato a la Vicepresidencia, pese a las diferencias del pasado.

Sin embargo, Borja no cuenta con una organización política que lo respalde, que le sume a la Revolución Ciudadana. En los últimos años se ha movido en el ámbito privado, en sus actividades profesionales. También, en el 2021, apoyó a Andrés Arauz, como candidato a la Presidencia, dijo.

