¿Qué le permitió a Ricardo Patiño volver a Ecuador?

Ricardo Patiño, exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Rafael Correa, ha regresado a Ecuador tras casi cinco años de autoexilio en México, con la intención de postularse como candidato a asambleísta en la Asamblea Nacional.

En abril de 2019, Patiño optó por autoexiliarse para evitar un proceso judicial por instigación, un caso que se convirtió en un símbolo de las divisiones políticas en el país. Ahora, a sus 70 años, su regreso es posible gracias a la prescripción de su pena, lo que le permite volver al país sin causas judiciales en su contra.

Con la prescripción de la pena, las medidas cautelares impuestas contra él fueron levantadas, lo que le permitió regresar sin el temor de ser arrestado o procesado nuevamente por el mismo delito.

El caso de instigación contra Ricardo Patiño

El caso contra Patiño se originó en 2018, cuando durante una convención de la "revolución ciudadana" en Latacunga, hizo un llamado a la militancia para adoptar una "resistencia combativa" y "tomarse las instituciones públicas".

Este discurso provocó una denuncia por parte de Juan Carlos Machuca, y la Fiscalía inició una investigación por instigación. En abril de 2019, se dictó prisión preventiva contra Patiño, quien optó por refugiarse en México.

¿Qué significa la prescripción de la pena y cómo aplica en este caso?

La prescripción de la pena es un concepto legal que establece que, pasado un determinado período, la pena impuesta por un delito ya no puede ser ejecutada. En Ecuador, las penas restrictivas de libertad, como la prisión, prescriben en un plazo igual al tiempo máximo de la pena establecida en la ley para ese delito, más un 50%.

Ricardo Patiño fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Rafael Correa ARCHIVO/EXPRESO

En el caso de la instigación, cuya pena es de seis meses a dos años, el plazo de prescripción sería de hasta tres años. Este plazo se cumple al haber transcurrido más de cinco años desde que se ordenó la prisión preventiva de Patiño en 2019.

¿Se pueden reactivar los juicios contra Patiño?



Legalmente, una vez que un caso ha prescrito, no puede ser reabierto ni reactivado. Esto se debe al principio jurídico de non bis in idem, que impide que una persona sea juzgada más de una vez por el mismo hecho.

En el caso de Patiño, la prescripción del delito de instigación significa que no puede ser procesado nuevamente por ese mismo delito, consolidando su regreso sin la amenaza de revivir viejas causas judiciales.

Ricardo Patiño obtiene inmunidad al ser candidato

El posible regreso de Patiño a la política activa también conlleva una protección adicional. Si decide postularse para un cargo público en las próximas elecciones, gozaría de inmunidad desde el momento de la calificación de su candidatura hasta la proclamación de los resultados, según lo señala el artículo 108 del Código de la Democracia.

Esta inmunidad le protege de ser privado de la libertad o procesado penalmente durante ese período, a excepción de casos de delito flagrante, delitos sexuales, o violencia de género e intrafamiliar.

