Experiencia y rostros conocidos son la apuesta para la Asamblea

Con la premisa de que el próximo período legislativo será completo y durará cuatro años, las organizaciones políticas han lanzado ‘cartas’ fuertes sobre el tapete electoral.

Entre otros candidatos, con nombres y rostros conocidos constan desde el oficialismo, por ejemplo, Annabella Azín, madre del presidente- candidato, Daniel Noboa; buena parte de ecuatorianos la recuerda con delantal blanco, promoviendo sus brigadas médicas.

Azín fue binomio de Álvaro, diputada en el 2007 y asambleísta constituyente junto con su esposo, sin que políticos recuerden sus participaciones. Él fue destituido antes de cumplir dos meses en Montecristi, por no presentar su declaración patrimonial. Por lo que ella dejó de asistir. Sin embargo, la médica resulta una cara familiar; su nuera, Lavinia Valbonesi se ha puesto al frente de las brigadas.

Además, ADN ha optado por candidatizar para el Legislativo a miembros del gabinete e incluso a Ferdinan Álvarez, quien abandonó la RC en medio de una polémica con Jorge Glas. Con esa y otra incorporación (ex miembro de Construye) quedó fuera, por ejemplo, Jonathan Parra, quien se separó del bloque oficialista.

En la próxima Asamblea seguramente no habrá mayorías, se requerirá construir coaliciones. En el caso de Annabella Azín habrá que ver quién será su suplente. Franklin Ramírez

Politólogo

Por el lado de la Revolución Ciudadana (RC) está Ricardo Patiño, a quien sus coidearios consideran un ‘peso pesado de la política’ a la hora de lograr acercamientos y negociar. En el 2011 era canciller, pero al menos un grupo de asambleístas del entonces movimiento político de Rafael Correa, Alianza PAIS, se definía como ‘patiñista’. Además, con su carisma y habilidad para llegar a la gente logró que varios legisladores dejen por ejemplo Sociedad Patriótica y voten con ellos.

Unidad Popular. Mery Zamora, expresidenta de la UNE, va por Manabí. Karina Defas

El Partido Social Cristiano (PSC) va con cartas de dos tipos: Alfredo Serrano, experiencia legislativa, y la periodista de televisión, Luisa Delgadillo, cercanía y popularidad.

Unidad Popular busca traer de regreso a la escena pública a la profesora Mery Zamora, expresidenta de la UNE, quien fue acusada de terrorismo y sabotaje, en el 2010, por supuestamente haber invitado a colegiales de Guayaquil a salir a las calles, durante una revuelta.

En entrevista con EXPRESO, Zamora dijo que quiere levantar la bandera de Manabí en la Asamblea. Le parece que los actuales representantes no han dicho nada ni cuando el periodista Jon Lee Anderson publicó en The New Yorker que Manta era la Sinaloa, de Ecuador.

Para el politólogo Franklin Ramírez, las organizaciones políticas están considerando que es muy probable que venga un ciclo largo. Por eso, dice, tanto el oficialismo como la RC juegan cartas duras. Eso deja ver que la escena parlamentaria será fundamental. Los partidos saben que no habrá mayorías grandes, tendrán que construir coaliciones y requieren de personas que sepan manejarlas.

La legisladora Gissela Garzón, de la RC, quien no fue considerada para la reelección, opinó: “Ricardo en este momento se vuelve necesario para el bloque de la RC, no solo por su experiencia y capacidad de diálogo sino porque sabrá ideológicamente conducir las cosas. Defendemos justicia social y buscamos acortar las desigualdades con política pública”.

Hasta ahora encabezo la lista nacional, pero los cuadros definitivos se conocerán hasta el 31 de agosto. Se suele unificar listas. Nosotros no hemos pensado en eso, aún.

Jimmy Jairala



Centro Democrático

Ahora que se mencionan nombres de candidatos para las elecciones 2025, Garzón apunta que hace falta contar con un mecanismo de evaluación del trabajo de los legisladores, como se hará con fiscales o jueces. A ella le preocupa que algunos colegas no diferencien lo que es la mayoría calificada simple y que no conozcan otros procedimientos parlamentarios.

Camilo Salinas va por la reelección por Construye. Antes fue 40 meses gobernador de Los Ríos, de 2017 a 2021; y ministro de Salud. En la Asamblea se ha dado cuenta de que dependen de otros grupos políticos. Espera llegar con otros compañeros como Jorge Peñafiel y Ana Galarza. “Varios fueron tentados por el poder y prefirieron eso a defender una causa”.

En la RC y en el PSC se forman cuadros. La jefa de despacho de Henry Kronfle será candidata. Tenemos a Jahiren Noriega. Otros partidos como Amigo aparecen en elecciones.

Gissela Garzón

legisladora y dirigente de la RC

Víctor Bravo, de Amigo, confirmó que lograron que Yaku Pérez aceptara encabezar su lista nacional, luego de seis semanas de conversaciones. Les interesaba su perfil, ya que representa la lucha social, dijo.

El politólogo Ramírez comentó que aún no ve opciones de construcción de alianzas; insiste en que no habrá mayorías. Pero, “los partidos entienden la centralidad del Legislativo”.

