Organizaciones de trabajadores convocan movilización nacional por horas laborales

Organizaciones de trabajadores este 23 de febrero de 2026, realizaron una rueda de prensa en Quito para rechazar el Acuerdo Ministerial MDT-2026-046, firmado por el Ministerio de Trabajo, que permite redistribuir la jornada laboral de 40 horas en esquemas que pueden alcanzar hasta 12 horas diarias. Los dirigentes sindicales advirtieron que la medida afecta derechos establecidos en el Código del Trabajo. Además, anunciaron una movilización nacional para el 13 de marzo en rechazo a esta disposición y a otras reformas en curso.

El Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) rechazó el acuerdo ministerial 046 firmado por el Ministerio de Trabajo y anunció demandas de inconstitucionalidad y movilizaciones nacionales. Edwin Bedoya, presidente del FUT, aseguró que la medida flexibiliza la jornada laboral y precariza el empleo. La postura fue respaldada por la CEOSL y la UGTE en una rueda de prensa conjunta.

Bedoya afirmó que el acuerdo permite ampliar la jornada hasta 12 horas sin garantizar el pago de horas suplementarias. “No hay evidencia empírica o un estudio técnico que permita decir que con esto se va a generar empleo”, sostuvo. Añadió que el Ministerio del Trabajo debe “tutelar los derechos de los trabajadores” y no actuar como vocero del sector empresarial.

El dirigente cuestionó que ningún gremio empresarial haya explicado cuántos puestos se crearían con la medida. “¿En qué áreas van a generar empleo con este acuerdo ministerial? ¿Cuántos empleos van a generar?”, preguntó. Según dijo, la división de jornada abre la puerta a decisiones unilaterales del empleador bajo amenaza de despido.

Jornada laboral y acuerdo 046: críticas por posible precarización

Bedoya comparó la situación con las leyes económicas urgentes aprobadas en anteriores periodos. Recordó que durante la pandemia se aplicaron contratos de emergencia que terminaron en reclamos por despidos e indemnizaciones impagas. “Esto va a ser un abuso más que van a cometer los sectores empresariales”, afirmó.

También alertó que la reducción o eliminación del pago de horas extras impactaría en los ingresos y en los aportes al IESS. “Del cobro de horas extras significan 30% de ingreso en el sueldo del trabajador. Y ese 30% que también sirve para el seguro social también se eliminaría”, dijo. A su criterio, esto generaría un efecto directo en el financiamiento del sistema.

El FUT señaló además que el contexto incluye la aprobación de reformas al COOTAD y el debate de la ley minera. Bedoya sostuvo que estas iniciativas “van a precarizar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano”. Anunció que se convocará a un frente más amplio de organizaciones sociales para oponerse a las reformas.

CEOSL advierte inconstitucionalidad y riesgos a la salud laboral

Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), calificó el acuerdo como inconstitucional e ilegal. “El acuerdo ministerial firmado el 18 de febrero constituye una violación de derechos”, afirmó. Añadió que la Constitución y el Código del Trabajo establecen límites claros sobre la jornada.

Arellano citó criterios de la OIT sobre los riesgos de ampliar la jornada. “Incrementar de 8 a 12 horas no solamente es regresión de derechos, sino que es una afectación directa a la salud de los trabajadores y a la misma seguridad de las empresas”, señaló. Explicó que jornadas extensas pueden elevar el riesgo de accidentes laborales.

También cuestionó el llamado banco de horas. “Implica que el trabajador estará permanentemente a disposición del empleador. Por lo tanto, no podrá tener vida familiar, recreación ni formación profesional”, dijo. La dirigente reclamó que el acuerdo no fue discutido en el Consejo del Trabajo ni con las organizaciones sindicales.

UGTE anuncia demandas y jornada nacional el 13 de marzo

José Villavicencio, presidente de la UGTE, sostuvo que el Ministerio del Trabajo no puede representar a los empleadores. “Está para tutelar los derechos individuales y colectivos de quienes generamos la riqueza de este país”, afirmó. Rechazó que el documento sea una filtración y aseguró que está firmado y vigente.

El dirigente explicó que la jornada ordinaria actual es de 8 horas diarias y 40 semanales. “En la práctica lo que están haciendo es modificar la jornada ordinaria para no pagar las jornadas suplementarias”, dijo. Añadió que se podría trabajar noches y fines de semana sin los recargos establecidos en la ley.

Villavicencio anunció que en las próximas horas presentarán demandas de inconstitucionalidad contra el acuerdo 046 y las reformas al COTAD. Además, convocó a una movilización nacional el 13 de marzo. “El gobierno no puede seguir aprobando leyes que vulneran derechos”, expresó.

