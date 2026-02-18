Consejo de la Judicatura designará nuevo presidente tras renuncia de Mario Godoy

Vocales del Consejo de la Judicatura participarán en una sesión extraordinaria este 18 de febrero

El Consejo de la Judicatura realizará la sesión extraordinaria No. 018-2026 este 18 de febrero a las 19:30, con el fin de designar al miembro que presida el Pleno ante la ausencia definitiva del presidente, Mario Godoy. El encuentro se centrará en la aplicación del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, que regula la sustitución de titulares y suplentes en casos de impedimento o renuncia definitiva.

“El objetivo es designar al miembro que presida el Pleno del Consejo de la Judicatura por ausencia definitiva del titular e impedimento de su alterna”, explica el organismo. La medida busca mantener la continuidad administrativa y garantizar que las decisiones del Consejo se ejecuten sin retrasos. El proceso se realizará conforme al Reglamento para la selección y designación de los vocales principales y suplentes.

Proceso de notificación y selección del nuevo presidente

Según el anuncio, el Consejo notificará al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la renuncia definitiva, lo que permitirá activar la selección del titular de este organismo, según lo previsto en el artículo 12 del reglamento. La norma establecerá los pasos formales para que se designen a los nuevos miembros principales y suplentes del Consejo.

La designación del nuevo miembro será clave para continuar con las funciones del Consejo de la Judicatura y evitar un vacío en la toma de decisiones del órgano judicial más importante del país. Pir su parte, Damián Larco presidía temporalmente el Consejo de la Judicatura durante el juicio político de Mario Godoy.

📌 #ConvocatoriaCJ



Conoce los temas que se analizarán durante el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la Sesión Extraordinaria No. 018-2026. pic.twitter.com/NcBaqEE0rP — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) February 18, 2026

Contexto: renuncia de Mario Godoy antes de su juicio político

Esta mañana, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, presentó su renuncia irrevocable al cargo, una hora antes de que comience su juicio político por presunto incumplimiento de funciones derivado de varias denuncias.

"Hoy he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente del Consejo de la Judicatura. Ha sido un honor servir a la institución y al país en esta alta responsabilidad", publica en su cuenta de X.

El juicio político estaba programado para las 10:00 y contempla cinco causales, vinculadas a supuestas presiones del exdirector provincial de Pichincha de la Judicatura, Henry Gaibor, al juez anticorrupción Carlos Serrano para beneficiar al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en el caso Euro 2024.

