Nebot votó 'Sí' en la Consulta 2025: "No se puede desperdiciar ninguna oportunidad"

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano adelantó los temas prioritario en una eventual Constituyente

“Como lo había dicho, voté Sí”, señaló el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, en un video publicado en sus redes sociales. En el mensaje, anunció no solo su apoyo a las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular, sino también comentó sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente.

En el caso específico de la pregunta sobre la posible Asamblea Constituyente, el exalcalde Nebot señaló que aunque prefiere una vía más directa e inmediata para los cambios constitucionales, "el pueblo no puede desperdiciar ninguna oportunidad para lograr una Constitución que garantice su futuro y haga que el Ecuador funcione".

El ministro del Interior, John Reimberg, actualizó los incidentes registrados este domingo 16 de noviembre de 2025, durante las votaciones por el referéndum y consulta popular convocado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.



Lee más: https://t.co/9FgAAaCRJx pic.twitter.com/r5kQObyF4X — Diario Expreso (@Expresoec) November 16, 2025

Las prioridades de Jaime Nebot para la posible Constituyente

De hecho, Nebot aprovechó para delinear cuáles deberían ser las prioridades la la eventual Asamblea Constituyente: "La seguridad, la salud, la educación, las obras y todos los servicios tienen que tener prioridad sobre cualquier otro gasto, incluyendo el pago de la deuda pública, porque la visión de un Estado es servir especialmente a los que menos tienen".

De igual forma, Nebot sostuvo que el arbitraje internacional y el trabajo por horas debe ser un tema que sea abordado, debatido e incluido en una eventual nueva Constitución para que haya confianza e inversión extranjera en el país.

"Un Estado que además permita al sector privado competir absolutamente en todas las áreas. El dinero de los afiliados a la Seguridad Social no puede seguir siendo caja chica de ningún gobierno. Y el dinero que por Constitución corresponde al alcalde y al prefecto, es decir, al pueblo de la ciudad y la provincia, tampoco puede ser arbitrariamente utilizado por gobierno alguno. Quien viole aquello deberá ser sancionado con determinación", acotó el exalcalde Nebot.

Jaime Nebot hace un llamado de atención al presidente Daniel Noboa

Para finalizar su mensaje, el exalcalde y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, señaló que la posible Asamblea Constituyente es una oportunidad de verdaderos cambios, pero que eso también requiere de un Gobierno que respete y haga respetar la ley.

RELACIONADAS Gian Carlo Loffredo destaca detención de alias Pipo tras votar en Samborondón

"Esperemos que esta vez, después de 20 intentos fallidos, se logre —si el pueblo así lo decide— una Constitución que garantice a los ecuatorianos prosperidad en democracia. Y que los presidentes la cumplan y la hagan cumplir (la Constitución)", terminó Nebot.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!