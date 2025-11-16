Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Votación en Madrid
Votantes ecuatorianos hacen cola para ejercer su derecho al voto en el centro de votación instalado en el centro de convenciones IFEMA de Madrid, este domingo.Efe

Migrantes ecuatorianos protagonizan altercado en Madrid durante la jornada electoral

Un enfrentamiento entre migrantes en IFEMA obligó a la policía a intervenir tras denuncias de publicidad indebida

Un altercado entre ciudadanos ecuatorianos interrumpió este domingo 16 de noviembre la jornada de votaciones en el recinto electoral de IFEMA, en Madrid, uno de los puntos con mayor afluencia de votantes en España. El incidente ocurrió cerca de las 14:00 (hora España), cuando un grupo de migrantes denunció la presencia de publicidad con mensajes de “Todo Sí” en la entrada del recinto, lo que desencadenó reclamos y empujones entre asistentes.

La tensión estalló mientras una periodista realizaba una transmisión en vivo para Ecuador y luego de entrevistar a la embajadora ecuatoriana en España, Wilma Andrade. Algunos ciudadanos comenzaron a gritar que la propaganda era indebida y exigieron su retiro, mientras acusaban a otros votantes de intentar influir en la decisión electoral.

RELACIONADAS

Pocos minutos después, simpatizantes del presidente Daniel Noboa respondieron con consignas de “Todo Sí”, elevando el nivel del conflicto. El enfrentamiento duró unos 20 minutos, hasta que agentes de la Policía española intervinieron para dispersar al grupo y restablecer el orden. No se reportaron heridos.

196.000 ecuatorianos llamados a votar en España

España es el país europeo con mayor número de votantes ecuatorianos habilitados para participar en el referéndum y la consulta popular. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), 196.249 ecuatorianos pueden sufragar en los 19 recintos electorales habilitados en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia.

La embajada de Ecuador en España recordó a los migrantes que su participación es clave para la jornada democrática.

“Cada voto cuenta, cada voz importa”, publicó la misión diplomática en X.

RELACIONADAS

Llamado a la unidad desde la embajadora

La embajadora Wilma Andrade, quien votó también en IFEMA, destacó la importancia de la jornada.

“Hoy es un día muy especial para nuestra democracia”, dijo tras sufragar, enfatizando que lo fundamental es mantener la unidad entre los migrantes:

“Somos un solo país (…) Nos cobija la misma bandera.”

En un mensaje adicional en X, Andrade añadió que la participación de los ecuatorianos residentes en España será una muestra de que “llevan el tricolor en el corazón”.

RELACIONADAS

Lo que se decide este domingo

Los ecuatorianos en el exterior deben responder cuatro preguntas clave en el referéndum y consulta popular:

  • Si autorizan instalar una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de 2008.

  • Si están de acuerdo con eliminar la obligación del Estado de financiar a las organizaciones políticas.

  • Si apoyan reducir el número de asambleístas.

  • Si aprueban quitar la prohibición constitucional para establecer o ceder bases militares extranjeras en el país.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Consulta Popular 2025: Luisa González votó en Chone y pidió defender derechos

  2. Dos generaciones, adultos mayores y bebés, se reúnen por la consulta popular

  3. Más de 410 mil lojanos votan en una jornada masiva y sin novedades

  4. Pronóstico de la IA para Emelec vs Liga de Quito en semifinal de Copa Ecuador 2025

  5. Niños y adultos pugnan por conseguir un elector para plastificar

LO MÁS VISTO

  1. Hora y cómo ver EN VIVO Michael Morales vs. Sean Brady | UFC 322

  2. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  3. Consulta aquí tu lugar de votación para el referéndum y la consulta popular 2025

  4. Michael Morales vs Sean Brady: horario y dónde ver la pelea en vivo del UFC 322

  5. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

Te recomendamos