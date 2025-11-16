Migrantes ecuatorianos protagonizan altercado en Madrid durante la jornada electoral

Un enfrentamiento entre migrantes en IFEMA obligó a la policía a intervenir tras denuncias de publicidad indebida

Votantes ecuatorianos hacen cola para ejercer su derecho al voto en el centro de votación instalado en el centro de convenciones IFEMA de Madrid, este domingo.

Un altercado entre ciudadanos ecuatorianos interrumpió este domingo 16 de noviembre la jornada de votaciones en el recinto electoral de IFEMA, en Madrid, uno de los puntos con mayor afluencia de votantes en España. El incidente ocurrió cerca de las 14:00 (hora España), cuando un grupo de migrantes denunció la presencia de publicidad con mensajes de “Todo Sí” en la entrada del recinto, lo que desencadenó reclamos y empujones entre asistentes.

La tensión estalló mientras una periodista realizaba una transmisión en vivo para Ecuador y luego de entrevistar a la embajadora ecuatoriana en España, Wilma Andrade. Algunos ciudadanos comenzaron a gritar que la propaganda era indebida y exigieron su retiro, mientras acusaban a otros votantes de intentar influir en la decisión electoral.

Pocos minutos después, simpatizantes del presidente Daniel Noboa respondieron con consignas de “Todo Sí”, elevando el nivel del conflicto. El enfrentamiento duró unos 20 minutos, hasta que agentes de la Policía española intervinieron para dispersar al grupo y restablecer el orden. No se reportaron heridos.

196.000 ecuatorianos llamados a votar en España

España es el país europeo con mayor número de votantes ecuatorianos habilitados para participar en el referéndum y la consulta popular. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), 196.249 ecuatorianos pueden sufragar en los 19 recintos electorales habilitados en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia.

La embajada de Ecuador en España recordó a los migrantes que su participación es clave para la jornada democrática.

“Cada voto cuenta, cada voz importa”, publicó la misión diplomática en X.

Llamado a la unidad desde la embajadora

La embajadora Wilma Andrade, quien votó también en IFEMA, destacó la importancia de la jornada.

“Hoy es un día muy especial para nuestra democracia”, dijo tras sufragar, enfatizando que lo fundamental es mantener la unidad entre los migrantes:

“Somos un solo país (…) Nos cobija la misma bandera.”

En un mensaje adicional en X, Andrade añadió que la participación de los ecuatorianos residentes en España será una muestra de que “llevan el tricolor en el corazón”.

Lo que se decide este domingo

Los ecuatorianos en el exterior deben responder cuatro preguntas clave en el referéndum y consulta popular:

Si autorizan instalar una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de 2008.

Si están de acuerdo con eliminar la obligación del Estado de financiar a las organizaciones políticas.

Si apoyan reducir el número de asambleístas.

Si aprueban quitar la prohibición constitucional para establecer o ceder bases militares extranjeras en el país.

