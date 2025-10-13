Más de 35 mil emergencias en feriado: siniestros viales y caída del 12% en incidentes

La mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con seguridad ciudadana con un 69.7%

Durante el feriado por el 9 de Octubre, el ECU 911 reportó la coordinación de 35.642 emergencias a nivel nacional.

Durante el feriado por el 9 de Octubre, el ECU 911 reportó la coordinación de 35.642 emergencias a nivel nacional, según datos oficiales correspondientes al período entre el 9 y el 12 de octubre. La cifra representa una disminución del 12% en comparación con el mismo lapso del año anterior.

El sistema operó con normalidad en sus 16 centros zonales y locales, manteniendo comunicación constante con entidades de primera respuesta. La mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con seguridad ciudadana (69.7%), seguidos por tránsito y movilidad (10.7%) y gestión sanitaria (10.5%).

Entre los eventos más relevantes se registraron 4.018 casos de libadores, 2.173 escándalos públicos y 1.240 siniestros de tránsito. Dos accidentes graves dejaron cinco fallecidos: tres en Quijos (Napo) el 10 de octubre y dos en Yaguachi (Guayas) el 11 de octubre.

Más de 57 mil servidores policiales se desplegaron en todo el territorio nacional, ejecutando operativos preventivos enfocados en el control y la seguridad ciudadana. Se activaron los tres subsistemas preventivos, investigativo e inteligencia; junto con un despliegue estratégico logístico policial, que permitió el decomiso de 3.793,28 kilogramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, además de 143 armas blancas, 76 armas de fuego y 2.437 municiones.

Se logró afectar a 15 grupos de delincuencia organizada. Además, se registró la detención de 543 presuntos infractores de la ley, la recuperación de 36 vehículos y 58 motocicletas reportadas como robadas, y la retención de 157 vehículos y 191 motocicletas con fines investigativos.

