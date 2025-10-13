Más de 35 mil emergencias en feriado: siniestros viales y caída del 12% en incidentes
La mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con seguridad ciudadana con un 69.7%
Durante el feriado por el 9 de Octubre, el ECU 911 reportó la coordinación de 35.642 emergencias a nivel nacional, según datos oficiales correspondientes al período entre el 9 y el 12 de octubre. La cifra representa una disminución del 12% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
El sistema operó con normalidad en sus 16 centros zonales y locales, manteniendo comunicación constante con entidades de primera respuesta. La mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con seguridad ciudadana (69.7%), seguidos por tránsito y movilidad (10.7%) y gestión sanitaria (10.5%).
Entre los eventos más relevantes se registraron 4.018 casos de libadores, 2.173 escándalos públicos y 1.240 siniestros de tránsito. Dos accidentes graves dejaron cinco fallecidos: tres en Quijos (Napo) el 10 de octubre y dos en Yaguachi (Guayas) el 11 de octubre.
Operativos policiales en feriado
Más de 57 mil servidores policiales se desplegaron en todo el territorio nacional, ejecutando operativos preventivos enfocados en el control y la seguridad ciudadana. Se activaron los tres subsistemas preventivos, investigativo e inteligencia; junto con un despliegue estratégico logístico policial, que permitió el decomiso de 3.793,28 kilogramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, además de 143 armas blancas, 76 armas de fuego y 2.437 municiones.
Se logró afectar a 15 grupos de delincuencia organizada. Además, se registró la detención de 543 presuntos infractores de la ley, la recuperación de 36 vehículos y 58 motocicletas reportadas como robadas, y la retención de 157 vehículos y 191 motocicletas con fines investigativos.
