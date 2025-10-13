Expreso
emergencias durante el feriado
Durante el feriado del 9 de Octubre en Quito se registraron deslizamientos de tierra producto de las intensas lluvias.Cortesía

Balance del feriado: accidentes suben 13%, pero fallecimientos bajan en Quito

Accidentes y rescates aumentan en Quito, pero fallecimientos bajan en feriado

El Centro de Operaciones de Emergencias Metropolitano (COE-M) informó que durante el feriado del 9 de octubre, comprendido entre el 8 y el 12 de octubre, se registraron un total de 304 emergencias atendidas en el Distrito Metropolitano de Quito, lo que representa una reducción del 5% en comparación con el mismo período de 2024.

Accidentes de tránsito aumentaron en el feriado 

El balance del COE-M refleja además una ligera disminución del 1% en personas heridas y una reducción del 21% en fallecimientos, en su mayoría adultos mayores de entre 66 y 96 años con condiciones de salud preexistentes, principalmente vinculadas a emergencias clínicas.

En cuanto a la tipología de incidentes, los accidentes de tránsito aumentaron un 13%, mientras que los incendios se redujeron en un 43%. Las atenciones por rescates registraron un incremento del 23%, evidenciando una mayor demanda de intervenciones en situaciones de riesgo.

Deslizamientos de tierra 

Otras emergencias como las relacionadas con materiales peligrosos disminuyeron un 44%, y las asistencias especializadas bajaron un 25%. Por su parte, los eventos hidrometeorológicos se mantuvieron sin variación respecto al año anterior.

El COE-M destacó que estos resultados reflejan una tendencia positiva en la gestión integral del riesgo y en la capacidad de respuesta interinstitucional, con reducciones significativas en varios tipos de incidentes, especialmente en incendios y manejo de materiales peligrosos.

