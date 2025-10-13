Clases en Quito: Ministerio de Educación responde al paro nacional

Paro Nacional 2025: Clases en Quito y otras ciudades retomarán normalidad este 13 de octubre

El Ministerio de Educación dio instrucciones sobre las clases en Pichincha, después de las marchas registradas en Quito el domingo 12 de octubre de 2025.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Mineduc) informó que, pese a las movilizaciones del paro nacional del 12 de octubre de 2025, las actividades escolares se desarrollarán con normalidad este lunes 13 de octubre en el Distrito Metropolitano de Quito.

Sin embargo, el Mineduc indicó que, en coordinación con la Policía Nacional, se realizará un monitoreo permanente de cada unidad educativa. Esta evaluación busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, y en caso de ser necesario se aplicará la modalidad de clases no presenciales para asegurar la continuidad educativa.

Clases virtuales en cinco distritos

Como parte del Plan de Continuidad Educativa, la virtualidad se mantendrá en cinco distritos del país, priorizando la seguridad en zonas donde se concentraron las manifestaciones:

Ibarra: instituciones focalizadas

Otavalo – Antonio Ante: instituciones focalizadas

Cotacachi: instituciones focalizadas

Cayambe – Pedro Moncayo: instituciones focalizadas

Latacunga: 2 unidades educativas

En estas zonas, las clases se impartirán en modalidad virtual, siguiendo los horarios y plataformas habituales, mientras se resguarda la integridad de la comunidad educativa.

Universidades ajustan modalidad según institución

En Quito, algunas universidades han decidido ajustar sus clases:

Universidad Católica del Ecuador: clases virtuales sincrónicas en las sedes Quito y Nayón.

Escuela Politécnica Nacional: clases de grado y posgrado virtuales el 13 de octubre, manteniendo horarios y plataformas habituales.

Universidad Central: retorno a clases pospuesto hasta el 20 de octubre.

Seguridad y continuidad educativa en Pichincha

La Zona 9, que comprende la provincia de Pichincha, mantendrá las actividades académicas presenciales, y las autoridades confirmaron que no existen disposiciones para suspender clases en instituciones fiscales, particulares o municipales. Esta decisión busca garantizar el cumplimiento del cronograma escolar sin interrupciones, pese a las movilizaciones en Quito.

