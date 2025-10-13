Gobierno sigue minimizando las protestas: "son una parte marginal de la población"

La vocera del Gobierno defendió la actuación de las fuerzas del orden y minimiza el número de manifestantes en Quito

La vocera Carolina Jaramillo defendió el accionar del Bloque de Seguridad frente a las manifestaciones.

En medio de 22 días de paro nacional y de las protestas registradas en distintas provincias del país, Carolina Jaramillo, vocera oficial del Gobierno de Ecuador, justificó este 13 de octubre, la actuación del Bloque de Seguridad, asegurando que su labor no constituye represión, sino una acción para preservar la paz y el orden.

“El Bloque de Seguridad está haciendo su trabajo, que es mantener la paz en el país. No es represión, lo que hace el Gobierno Nacional es mantener la paz, que es lo que quiere la mayoría de los ecuatorianos”, afirmó Jaramillo.

Jaramillo minimizó la magnitud de las protestas

La funcionaria insistió en que las manifestaciones son lideradas por un grupo minoritario y no representan el sentir general de la población.

“En la ciudad de Quito hay aproximadamente 2,8 millones de habitantes. Ayer vimos alrededor de 500 o 600 manifestantes, que representan el 0,01 % de la población”, sostuvo.

#AHORA | La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, se refirió a las protestas registradas en Quito el 12 de octubre. "El número de personas que se manifestaron ayer fue un número marginal frente al total de ciudadanos que habitamos esta ciudad", dijo Jaramillo. pic.twitter.com/sN701rOfoK — Diario Expreso (@Expresoec) October 13, 2025

Jaramillo señaló además que el Bloque de Seguridad “está haciendo el trabajo que le corresponde” y defiende la necesidad de mantener la armonía en el país frente a “una parte marginal de la población, liderada por dirigentes que no representan a nadie”.

Las declaraciones de la vocera se dieron en medio de denuncias de organizaciones sociales y de derechos humanos que han advertido obre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden durante las jornadas de protesta.

Gobierno justificó el accionar del Bloque de Seguridad incluso ante la prensa

En la rueda de prensa, Jaramillo también fue cuestionada sobre la falta de pronunciamiento del presidente Daniel Noboa ante los recientes hechos que afectan a la prensa durante las protestas.

Jaramillo respondió que el Gobierno “reconoce el trabajo de los medios de comunicación”, pero subrayó que las fuerzas del orden cumplen con su labor constitucional de mantener la paz y proteger los derechos de la ciudadanía.

“Ustedes están haciendo su trabajo y el Gobierno Nacional, a través del Bloque de Seguridad, está haciendo el suyo, que es garantizar la paz y los derechos de la ciudadanía”, afirmó.

La vocera agregó que el Ejecutivo distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas, y que el accionar de las fuerzas de seguridad se enmarca en esa diferencia.

“No existe el derecho a las manifestaciones violentas. Existe el derecho a las manifestaciones pacíficas. Si las manifestaciones son violentas, el Bloque de Seguridad tiene que cumplir su trabajo”, añadió.

Finalmente, Jaramillo recuerdó que durante las protestas también se han registrado agresiones contra las fuerzas del orden, incluyendo el secuestro de 17 militares, e insistió en que cualquier irregularidad cometida por los uniformados “debe ser investigada conforme a la ley”.

