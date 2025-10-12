Lucía Posso responde al alcalde de Ibarra que culpa a la IA de declaraciones

La exasambleísta Lucía Posso se pronunció sobre las palabras del alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, que él asegura que son producto de la IA.

En este punto, solo los implicados, el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo; y la concejala María José Monge, saben si el audio que se escucha es real o producto de la Inteligencia Artificial (IA), como ha dicho el primero. Sin embargo, la aludida, la exlegisladora Lucía Posso ya se pronunció: "Es penoso ver cómo ciertos personajes convierten la política en un lodazal, prefieren atacar, insultar y deshonrar a una mujer y a su familia".

La noche de este domingo 12 de octubre, Lucía Posso compartió un video, a través del que responde. En el audio filtrado y negado, se escucha y se ve que el alcalde dice supuestamente: "Qué coraje con ese longo...". Y la concejala: "longo... el Efraín". Y el alcalde otra vez: "Financiado por el Romo, hay fotos en la campaña con la Lucía de este en Cotacachi".

"No me compete pronunciarme sobre un video alterado con IA. ¿Por quién? Por los mismos de siempre, por los politiqueros que quieren que este paro no termine y el caos continúe, aprovechan de las oportunidades. Cualquier ciudadano que amenace con la estabilidad de esta ciudad, de Ibarra, de su cantón, es un desubicado. No se dan cuenta del daño de 18 días de paralización".

El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, volvió a pronunciarse sobre el video donde, en una rueda de prensa, habla despectivamente de pueblos y comunidades indígenas del Ecuador. "Definitivamente no me compete pronunciarme por un video alterado con inteligencia artificial", dijo en…

Por su parte, Lucía Posso, respondió: "Obra Dios y cuida de sus hijos, le sale el tiro por la culata, mostrándose de cuerpo entero porque el poder los embriaga. Marco Aurelio decía que no hay peor bajeza que herir a quienes no luchan en la arena. Conmigo se equivocan, no me intimidan esas tácticas. Cuando fui concejala luché por lo correcto y como asambleísta trabajé con dignidad".

Asimismo, Lucía Posso comentó en alusión a la gestión del alcalde: "No subasto mis principios, coincidan conmigo o no siempre he tratado con respeto. Ser íntegra es mi fortaleza, me he replegado a mi hogar. Les deseo éxito, al cometer error tras error, los paga toda una ciudad que merece mejor suerte".

