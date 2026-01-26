La comisión del concurso para fiscal general es capacitada para el proceso

Los comisionados ciudadanos están a cargo de desarrollar el proceso de selección y designación del nuevo fiscal general

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado inició este 26 de enero de 2026 una capacitación sobre la normativa vigente, previa al inicio del proceso, según informó el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

RELACIONADAS Consejero del CPCCS asegura que elección del nuevo fiscal general no pasará del 2026

De acuerdo con el CPCCS, la capacitación a los comisionados ciudadanos son capacitados sobre normas de talento humano, gestión administrativa y tecnología, previo al inicio de sus labores, conocimientos necesarios para su trabajo en el concurso para fiscal general.

#ANÁLISIS | Los comisionados que elegirán al nuevo fiscal general del Estado fueron posesionados. 13 de los 20 no cumplen los requisitos. https://t.co/OrRSOvM8Kg



Por Roberto Aguilar ✍️ pic.twitter.com/LYiHyNnrZf — Diario Expreso (@Expresoec) January 23, 2026

Concurso para fiscal general avanza pese a cuestionamientos

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general fue posesionada el 22 de enero de 2026 por el Pleno del CPCCS, pese a los reclamos de varios sectores ciudadana, entre ellos la veeduría acreditada por el Consejo y la comisión cívica de seguimiento.

De hecho, durante la posesión, la mayoría del CPCCS liderada por el presidente Andrés Fantoni indicó que el proceso no puede detenerse por críticas, en especial, cuando surgen de actores que no han actuado cuando hubo la posibilidad o no tiene legitimidad jurídica en el concurso.

RELACIONADAS CPCCS posesionó a comisión del concurso para fiscal general pese a cuestionamientos

CPCCS asegura que la Fiscalía no tendrá en un nuevo Chiriboga

En ese sentido, el consejero del CPCCS David Rosero ha sido enfático en señalar que, pese a la críticas recibidas, podía asegurar que Ecuador no volvería a tener un fiscal como Galo Chiriboga. “Puedo garantizar —y es un compromiso— que no vamos a tener, en una sabatina, la orden de que un candidato gane por los ocho costados, como ocurrió con Chiriboga”.

Por otro lado, el concurso para fiscal general ha avanzado con la negativa y cuestionamientos de los consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, quienes han votado en contra de la posesión de los comisionadas ciudadanos.

La Comisión Ciudadana que desarrollará el proceso de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado recibe la capacitación sobre normas de talento humano, gestión administrativa y tecnología, previo al inicio de sus labores. pic.twitter.com/xkRVIQ6Nbo — Participa Ecuador (@CpccsEc) January 26, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!