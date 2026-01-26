Expreso
La comisión del concurso para fiscal general es capacitada para el proceso

Los comisionados ciudadanos están a cargo de desarrollar el proceso de selección y designación del nuevo fiscal general

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado inició este 26 de enero de 2026 una capacitación sobre la normativa vigente, previa al inicio del proceso, según informó el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

De acuerdo con el CPCCS, la capacitación a los comisionados ciudadanos son capacitados sobre normas de talento humano, gestión administrativa y tecnología, previo al inicio de sus labores, conocimientos necesarios para su trabajo en el concurso para fiscal general.

Concurso para fiscal general avanza pese a cuestionamientos

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general fue posesionada el 22 de enero de 2026 por el Pleno del CPCCS, pese a los reclamos de varios sectores ciudadana, entre ellos la veeduría acreditada por el Consejo y la comisión cívica de seguimiento.

De hecho, durante la posesión, la mayoría del CPCCS liderada por el presidente Andrés Fantoni indicó que el proceso no puede detenerse por críticas, en especial, cuando surgen de actores que no han actuado cuando hubo la posibilidad o no tiene legitimidad jurídica en el concurso.

CPCCS asegura que la Fiscalía no tendrá en un nuevo Chiriboga

En ese sentido, el consejero del CPCCS David Rosero ha sido enfático en señalar que, pese a la críticas recibidas, podía asegurar que Ecuador no volvería a tener un fiscal como Galo Chiriboga. “Puedo garantizar —y es un compromiso— que no vamos a tener, en una sabatina, la orden de que un candidato gane por los ocho costados, como ocurrió con Chiriboga”.

Por otro lado, el concurso para fiscal general ha avanzado con la negativa y cuestionamientos de los consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, quienes han votado en contra de la posesión de los comisionadas ciudadanos.

