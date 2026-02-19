Gremios y academia desconfían del concurso para fiscal: ¿presentarán postulantes?

Colegios de abogados y decanos de Jurisprudencia conversan con EXPRESO sobre su participación en el concurso para fiscal

El periodo de un fiscal general del Estado es de seis años en Ecuador.

Los gremios de abogados y la academia se apartan del concurso para fiscal general, en uno de los momentos más críticos del proceso: la recepción de postulaciones para dirigir la Fiscalía General del Estado.

Desde el miércoles 18 de febrero hasta el martes 3 de marzo de 2026, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibirá las postulaciones para fiscal general del Estado, la primera de cinco fases del concurso público de méritos y oposición.

En la antesala del período de postulaciones, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, exhortó a que los mejores profesionales, gremios y docentes se postulen al concurso y asuman el reto del servicio público.

Desde este miércoles se abren las postulaciones para fiscal general del Estado, cargo clave de la Función Judicial en Ecuador, en un concurso organizado por el CPCCS. ¿Cuáles son los requisitos?



Gremios de abogados no auspiciarán postulaciones para fiscal general

Sin embargo, no todos están dispuestos. Gremios de abogados y facultades de Derecho consultados por EXPRESO han expresado su desconfianza en el concurso y han preferido dejar la decisión de postularse a criterio de sus miembros.

Desde el Colegio de Abogados del Guayas, su presidente, Fabián Yánez, es claro al descartar la postulación de alguno de sus agremiados, aunque señala que, de presentarse el caso, emitirán las certificaciones necesarias que lo respalden.

De igual forma, Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados, señala que no patrocinarán ninguna postulación, aunque sí incentivarán que, de así decidirlo, sus agremiados participen.

La academia muestra sus críticas al concurso para fiscal

En la academia el panorama no es diferente. Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, descarta la postulación de alguno de sus docentes, pese a asegurar que cuentan con los mejores penalistas del país.

Asimismo, Jorge Correa Calderón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, señala que el tema ni siquiera ha sido abordado dentro del cuerpo docente, por lo que también se descarta alguna postulación.

Esteban Santos, internacionalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios, también descarta postulaciones de su cuerpo docente al concurso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General.

Desde la Universidad Central del Ecuador, la decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, Solimar Herrera, recuerda que siempre han estado presentes, pero que la decisión de postularse será una decisión personal de los docentes.

La documentación de las postulaciones se recibirán en la matriz y direcciones provinciales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Matthew Herrera

La desconfianza afecta al concurso para fiscal general

De acuerdo con el jurista y exministro de Gobierno, Henry Cucalón, la negativa de los gremios y universidades no sorprende ante la falta de legitimidad del concurso para fiscal general y de su organizador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

“Hay serias dudas del proceso, de los vicios, como por ejemplo la comisión de selección, cuyos miembros no son los idóneos y carecen de las credenciales para calificar a un aspirante a fiscal general”, comenta el exfuncionario.

El jurista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, sostiene que el problema también radica en la falta de credibilidad en el CPCCS y respalda la postura de los gremios y las universidades ante la “podredumbre institucional en el sistema de justicia”.

