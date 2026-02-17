Cpccs llama a gremios y juristas a postular para fiscal general, dice Andrés Fantoni

El período de inscripción será del 18 de febrero al 3 de marzo en Quito y delegaciones del país

“Este es un llamado a los profesionales, abogados notables, a los gremios de abogados, a los docentes universitarios, a los funcionarios judiciales. Este es un llamado al servicio público. Este es un llamado al Ecuador. Los esperamos”. Con esas palabras, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, convocó a presentar postulaciones para el concurso que definirá a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado.

“Hoy convocamos a quienes están dispuestos a servir al país con ética, carácter y compromiso”, añadió Fantoni al referirse al proceso. El pronunciamiento se dio tras la aprobación del período de postulación en el pleno del organismo. El concurso corresponde a la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía. La convocatoria está dirigida al sector jurídico y académico del país.

“Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hemos trabajado con responsabilidad, firmeza y apego a la ley”, afirmó el titular del Cpccs. Sostuvo que el proceso avanza “incluso en medio de críticas que asumimos con madurez democrática”. Según indicó, el objetivo es fortalecer la institucionalidad del Ecuador. El Consejo tiene la competencia de llevar adelante esta designación.

Concurso fiscal general: fechas de postulación y cómo aplicar

El pleno del Cpccs aprobó que el período de postulación se desarrolle desde el miércoles 18 de febrero hasta el martes 3 de marzo de 2026. Durante ese plazo, los aspirantes deberán presentar su documentación conforme a los lineamientos establecidos en la convocatoria. El concurso se ejecutará bajo la modalidad de méritos y oposición. La decisión fue adoptada en la sesión ordinaria N.º 6 del 12 de febrero.

Las postulaciones se recibirán de manera física en la oficina matriz del Cpccs, ubicada en Quito. También podrán entregarse en las delegaciones provinciales a escala nacional. En el caso de los ecuatorianos domiciliados en el exterior, la documentación podrá presentarse en embajadas y consulados. El organismo informó que los detalles constan en su portal institucional.

La convocatoria marca el inicio formal del proceso para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía. El cargo es clave en la dirección de la investigación penal en el país. Por ello, el llamado se enfoca en captar perfiles con trayectoria y solvencia profesional. El cronograma continuará con las etapas previstas en el reglamento.

CPCCS y Fiscalía: lo que implica la nueva designación

La designación del fiscal general incide en el funcionamiento del sistema de justicia. El concurso público evaluará méritos académicos, experiencia y desempeño de los postulantes. El Cpccs deberá verificar requisitos y aplicar las fases de oposición. El resultado definirá a quien encabezará la institución.

Fantoni aseguró que el camino “no ha sido fácil, pero sí necesario”. Reiteró que el deber del Consejo es con la ciudadanía y el fortalecimiento institucional. Con la apertura del período de postulación, se activa una de las decisiones más relevantes para el Estado. El proceso queda ahora en manos de los aspirantes que respondan al llamado.

